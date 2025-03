Entre las varias Españas (la de izquierdas y la de derechas, la que tiene AVE y la que no, la que se está quemando y ... la que no.) hay que recordar también la España que defiende la Transición y la España que la ve como Christopher Hitchens a Teresa de Calcuta. Todo mal. Pilar Ibáñez Martín, hija de ministro y viuda de presidente del Gobierno, decía en 'XL Semanal' que en la Transición había gente absolutamente extraordinaria en política.

«Ahora no hay nadie que sea importante». Contaba Julio Feo que doña Pilar se quejó en 1983 de que en su casa de Somosaguas los policías que hacían vigilancia y ocupaban la casita de los jardineros gastaban mucha electricidad con la estufa. Quería un contador y que se pagara desde Moncloa. Feo, secretario del presidente, le dijo que si no podían tener estufa quitarían la escolta. Ni una queja más, no se volvió a hablar del tema. Gente extraordinaria en política. Hoy, como mucho, Garicano se va a Columbia.