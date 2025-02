Comenta Compartir

Hace unos años tuve como alumno al hijo de una amiga. Cuando llegó la convocatoria de exámenes de junio suspendió y mi amiga no se ... lo tomó muy bien. Durante algún tiempo recordé con incomodidad y tristeza esa conversación telefónica: que cómo le vas a suspender tú, que sea otra pero no tú, que no me puedes hacer esto... Entre reproches, llantos y chantajes emocionales varios intenté convencerla de que no podía firmar un acta con una nota que no correspondía, que no podía darle a su hijo un trato de favor y que debía pensar en el mensaje que le enviaba si ante cualquier problema o dificultad su madre o la amiga de su madre se lo «solucionaban». De nada sirvieron mis argumentos, ella siguió igual y aunque no recuerdo con exactitud como terminó la conversación sí sé que no volvió a venir a mi casa a tomar un café sin avisar como había hecho tantas veces, no volvió a llamarme y no la volví a ver. En cuanto a su hijo/mi alumno vino a la revisión del examen como cualquiera de sus compañeros, cordial y educado, suspendió en las dos convocatorias de ese curso académico y aprobó mi asignatura en el siguiente con una excelente nota.

Después del episodio estuve durante un tiempo esperando una llamada de disculpas que encantada hubiera atendido pero que nunca llegó, también anduve tentada de coger el teléfono y ser yo la que llamara, pero pude contenerme. Finalmente, di la relación por terminada, supongo que como otras que a lo largo de nuestra vida acaban en el trastero, en la caja de las decepciones desdibujándose poco a poco por el olvido. Si les cuento esta historia es porque desde ese día hay una idea que me ronda recurrentemente, la de que hay gente que no conoce a nadie, y no me refiero solo a situaciones como la narrada sino también a otras más sencillas, probablemente menos visible pero de presencia constante. ¿Nunca han pensado, por ejemplo, que hay gente que no tiene a nadie a quien preguntarle cómo acceder a un trámite administativo? Estamos de acuerdo en que de eso nos puede informar la propia administración, pero nuestro día a día está plagado de situaciones en las que la información que nos proporciona un amigo, un amigo de un amigo o un conocido, por poco relevante que esta sea, nos hace la vida más fácil y cómoda. Llegar a una ciudad nueva y que la prima de nuestro cuñado nos informe sobre la ferretería de referencia allí nos puede hacer ganar tiempo en la organización de la nueva vivienda, lo mismo que la hija adolescente de la vecina puede hacernos ahorrar dinero y tiempo al explicarnos por qué los canales de la televisión se han desintonizado repentinamente. Podría seguir y seguir poniendo ejemplos de los muchos que he ido anotando desde el episodio con el que inicié esta columna y que, aunque desagradable, me llevó a pensar en todas estas situaciones en las que las redes sociales, las analógicas, nos facilitan la vida. Desde entonces las busco y las anoto, las analizo pues también en ellas se refleja la desigualdad. Su hallazgo me ayuda a ver los pequeños hilos, a veces minúsculos, que socialmente tejen lo cotidiano, y que nada tiene que ver con esas otras redes sociales del trato de favor, las que fragmentan, las que no construyen sociedad.

