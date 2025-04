Comenta Compartir

Una de las acepciones el Diario de la Real Academia (RAE), señala que la expresión «gente de bien» hace referencia al «hombre o mujer distinguidos ... de la vida pública», por lo que se supone que las demás personas que se dedican a ella no son distinguidas. Hace un año las expectativas con el señor Feijóo eran muy amplias dentro del PP, se quitaron de en medio a Casado, entre otras cosas, porque le molestaba a la presidenta madrileña y organizaron un congreso para designar a Feijóo como nuevo líder del PP. Al cabo de un año, el presidente de la derecha española ha dado muestras de no estar a la altura de las circunstancias, y no es la primera vez que mete la pata hasta el corvejón dando razones al resto de los partidos de que no es el 'mirlo blanco' que esperaba la derecha de este país; la segunda muestra de su escaso liderazgo es que no tiene autoridad frente a la señora Ayuso, que le presiona y le pone contra las cuerdas cada vez que le viene en gana y por último, la independencia con la que actúa el presidente de Castilla y León, que ante el temor de que Vox les deje compuestos y sin novia acepta todas y las propuestas que les presentan, aunque sean inconstitucionales, como la de considerar los vestigios franquistas como patrimonio para librarlos de su erradicación con la ley de Memoria Histórica. Feijóo no consigue tomar las riendas de su partido. Mucho laurel para poco emperador.

Cartas al director