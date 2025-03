Menos gente en Badajoz

Comenta Compartir

Me dispongo a aparcar, pero no hay manera de encontrar hueco a la primera ni a la quinta. Mira hijo, antes todo esto era campo ... y ahora es estacionamiento completo. Luego entro en un sitio cerrado y siempre me parece que hay demasiada gente.

Se acaba de actualizar el padrón municipal y, aunque la realidad sugiere que cada vez somos más, el dato oficial afirma que somos menos. Concretando, hemos perdido 709 vecinos en una década. Hace diez años te enredabas de cañas un sábado y donde caías comías, aguantabas el tirón y sin querer estabas cenando. Hoy llegas con un grupo de seis a comer sin reserva un viernes y olvídate. Eso si no te has liado de cribado voluntario, donde siempre hay más de doscientos que llegaron a la cola antes que tú. Hay indicadores, como el padrón, que inquietan. ¿Cómo puede ser que seamos menos y solo se vean grúas levantando viviendas? Las grandes migraciones siguen sucediendo, lo vemos en la sección de Internacional. Dentro de nuestro país también se lee que la pandemia ha provocado éxodos inversos, de la ciudad al campo, pero suena a 'fake' y me pregunto si en el suroeste, en esta capital de provincia con sus pedanías, somos España vaciada o España no nacida. Pedro Sánchez dice que va a seguir descentralizando para compensar su península. Aquí el único distrito que gana gente es Cerro Gordo (280), mientras San Roque, que bulle cada mañana con una doble fila de coches que da gusto verla, pierde vecinos (239). Habrá que hacer algo en Badajoz, pero no se me ocurre nada lógico. En 2011 éramos 153.886 cuando no había ni Faro para comprar ni cercados para soltar perros ni robots atendiendo restaurantes. Ahora le acabamos de poner una campana a la torre de Espantaperros. En diez años volvemos a contarnos.

