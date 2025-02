¡Genial película!

Comenta Compartir

Llega una buena noticia para el mundo del espectáculo cinematográfico. La película 'Tengamos la fiesta en paz', de Juan Manuel Cotelo, es sin duda un ... bálsamo en esta sociedad en la que prevalece la violencia, la traición, la inmoralidad, la infidelidad y un largo etc., que no ayudan nada al optimismo. Es un alegato a los valores de la familia, al esfuerzo por conquistar una armonía familiar que todos necesitamos. Con un argumento real, unas actuaciones llenas de naturalidad y frescura que invitan a la reflexión y a los buenos propósitos. Musical y muy alegre. Felicitaciones al director, Juan Manuel Cotelo, y a todo su equipo. No es nuevo. Ya nos tiene acostumbrados a su buen hacer. ¡Genial!

Cartas a la directora