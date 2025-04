Comenta Compartir

El Madrid acaba de ganar la Liga y a mí me da igual. Desde que desapareció mi único equipo, el Logroñés auténtico, deambulo por el planeta futbolístico como un aficionado macilento y desamparado, que va picando cositas aquí y allá, rumiando lo triste que es ver un partido sin pasión. A los amigos les digo que soy del Betis, porque siempre me ha caído muy simpático, pero con eso no me alcanza para involucrarme en el negocio. Añoro los tiempos en los que iba al campo con mi bocata, mi cuadrilla y mi bufanda y aún me resulta inconcebible que se popularizara en toda España el grito de «gol en Las Gaunas», con los pocos goles que veíamos en aquellos partidos turbios y ferruginosos que se disputaban con el césped encharcado y océanos de chocolate en ambas áreas. La calidad del fútbol habrá mejorado mucho, no digo que no, pero para mí la Liga es desde entonces una sucesión de documentales de La 2 y me siento como un profesor de geometría con ganas de jubilarse que está harto de analizar dibujitos tácticos y pone las notas según lo bien o lo mal que le caen los alumnos. Yo profesaba un odio africano a Mourinho, por chulo y perdonavidas, así que en aquellos años hubiera deseado que el Real Madrid cayera a Tercera, aunque tampoco me gustaba Guardiola, con su victimismo edulcorado y esa costumbre tan suya de envolver los desprecios en elogios. Si hoy me alegro algo de la victoria del Madrid es porque Ancelotti me parece un filósofo escéptico y socarrón disfrazado de entrenador; un tipo inteligente que tituló su autobiografía 'Preferisco la coppa' ('Prefiero la copa') y esa 'coppa' no es la del Rey ni la Champions, sino, como es lógico, un embutido italiano que se saca del cuello del cerdo.