Gatopardismo pandémico

Comenta Compartir

El enemigo es invisible y no está a las puertas sino dentro, cual caballo de Troya, y parece tener más variantes que cabezas la Hidra ... de Lerna. A un enemigo así es harto complicado combatirlo. Contra él no valen medias tintas, hay que ser contundentes; de lo contrario, no dejará de expandirse exponencialmente. Sin embargo, el presidente del Gobierno y la mayoría de las comunidades –entre ellas, Extremadura– han optado por las medias tintas para contener la enésima embestida de ese enemigo ya íntimo, el coronavirus.

Pedro Sánchez se ha limitado a pasar la pelota a las autonomías y a recuperar el uso obligatorio de la mascarilla en la calle, una medida muy cuestionada por los expertos, que la consideran más cosmética que eficaz, un gesto cara a la galería, un ejercicio de gatopardismo: cambiar algo para que todo siga igual. Más teniendo en cuenta que, en la mayoría de las regiones, uno puede quitarse el tapabocas al entrar en un bar para tomarse lo que se tercie con quienes quiera, sin límites, como le gusta a Ayuso. Cierto es que poco más puede hacer el Ejecutivo, pues, sin estado de alarma, las autoridades en materia sanitaria son las comunidades. Estas pueden restringir aforos, reducir el horario de bares y restaurantes o incluso cerrar los locales de ocio nocturno sin aval judicial. Sí lo necesitan para imponer toques de queda o prohibir la entrada y salida de un territorio, ya que son medidas que restringen derechos fundamentales como la libertad de circulación. No obstante, solo siete gobiernos autonómicos, hasta ahora, han endurecido las restricciones. El resto se ha decantado por simples recomendaciones. La Junta extremeña alega que los datos de baja hospitalización no justifican la restricción de derechos. Con todo, prevé exigir el pasaporte covid para acceder a algunos locales a final de mes, es decir, tras las fiestas, para lo que necesitará la autorización judicial. Deja así traslucir que la verdadera razón de su negativa a tomar medidas más duras para contener la sexta ola no es jurídica sino económica. Su prioridad a corto plazo es salvar la Navidad, o mejor dicho, el negocio de la Navidad. Pero prepárense: en la cuesta de enero vienen curvas y volverán las rebajas. Resulta paradójico que el catalán, el independentista Aragonès, sea el presidente autonómico que más urge medidas más contundentes para toda España. Y lo cierto es que hay una manera de hacerlo sin estado de alarma: el Consejo Interterritorial de Salud, donde se sientan el Ministerio de Sanidad y las comunidades y que, según ha establecido el Tribunal Supremo, puede alcanzar acuerdos por mayoría de obligado cumplimiento para todas las autonomías, aun las que voten en contra. En el caso de que esos acuerdos impliquen limitar derechos fundamentales, requerirán también del aval judicial, pero no de los tribunales autonómicos, sino de la Audiencia Nacional, cuya decisión puede ser recurrida ante el Supremo, que tendría la última palabra. Mas otra vez los intereses particulares priman sobre los generales. Y ya advirtió Pericles, cuando Atenas estaba sumida en una fatal epidemia y una luenga guerra contra Esparta, que «una ciudad que progrese colectivamente resulta más útil a los particulares que otra que tenga prosperidad en cada uno de sus ciudadanos, pero que se esté arruinando como Estado. Porque un hombre cuyos asuntos particulares van bien, si su patria es destruida, él igualmente se va a la ruina con ella, mientras que aquel que es desafortunado en una ciudad afortunada se salva mucho más fácilmente».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY