Comenta Compartir

Hemos entrado en el bucle de la economía y, donde quiera que vayas escuchamos la misma conversación, lo caro que está todo; pero hay algo ... que no cambia, y cuando se aproxima septiembre la noticia es la vuelta al cole: el precio de los libros, los uniforme en aquellos colegios que los tengan, las matrículas, la asociación de padres y madres, los seguros escolares etc. Por otro lado, y, como el cálculo medio no se sabe bien de dónde sale, sorprende leer, escuchar o ver que, en cada niño, se gastan los padres entre 1.800 y 2.000 euros. Sin poner en duda las pesquisas que hacen las personas encargadas de trasladar la información, en mi opinión es algo exagerada. En lo que concierne a Extremadura, tanto en primaria como en secundaria existen becas para comprar los libros y en su defecto un banco de libros que pasan de unos niños a otros para los padres que lo deseen, salvo que sea un colegio de élite privado, los uniformes no son obligatorios ni tampoco el pago de la asociación de padres y madres o seguros, que no sean los precisos y cuyos son precios más que razonables. Tampoco entiendo la queja de muchos padres y madres en cuanto a la formación de sus hijos, que es la mejor inversión que podemos hacer y el patrimonio que le podamos dejar, de la misma manera que me parece una incongruencia quejarse por el gasto escolar mientras los niños, de edades cada vez más temprana, llevan un móvil que cuesta más dinero que todo un curso entero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director