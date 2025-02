Gastar sin pensar

Comenta Compartir

Voy al V Foro del corredor del sudoeste y me encuentro con sesudos señores que hablan de un «tren de altas prestaciones», antes «tren digno» ... que no sé si saben de lo que se trata. De lo que se trata sí es de gastar el dinero que no tenemos en hacer una red de 3.000 kilómetros para AVE en el país, es decir, la segunda red del mundo, después de China. Debemos estar posicionados económicamente en la cumbre para permitirnos estos lujos. Un kilómetro de vía de AVE cuesta 20 millones de euros, pero después están los gastos de mantenimiento, que pueden llegar a 500.000 euros/kilómetro y año. Por eso nosotros hemos hecho una vía con 100 kilómetros más de los necesarios para ir de Badajoz a Madrid, porque queríamos que fuera regional y que en poco más de 200 kilómetros de recorrido sume 3 paradas para que Navalmoral, Plasencia y Cáceres tengan su AVE. ¿A cuántas generaciones de españolitos queremos empeñar con nuestra megalomanía? Ya llevamos 1,5 billones de euros de deuda pública, pero no importa, porque «el que venga detrás que arree».

Cartas a la directora