Ni se puede escribir buena literatura sin el conocimiento de los textos clásicos ni se puede ejercer un periodismo riguroso sin acudir a las fuentes ... originales de la información, prescindiendo de cuñados, intermediarios o portavoces a los que nadie les ha pedido que lo sean.

También en los temas cotidianos es imprescindible recurrir a las fuentes primarias para tener criterio propio y no dejarse manipular por las fake news ni por la interpretación interesada o torticera que a menudo se hace de la realidad. Y así, nada más útil para conocer al estado de la energía eléctrica en España que la magnífica página web https://www.ree.es/es, donde se muestra minuto a minuto, durante las veinticuatro horas del día, la electricidad que consumimos, la que producimos y cómo la producimos.

Con gráficos muy claros, este portal ha informado durante todo el invierno de cómo las energías renovables han producido más electricidad que las de los combustibles fósiles. El 58,5% del consumo fue generado por fuentes limpias, alcanzando su pico el día 27 de enero, con el 66% del total, unos datos esperanzadores en la lucha contra el cambio climático.

En enero, además, se cerró la convocatoria nacional para la instalación de nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas, al tiempo que se desarrollan los nudos y redes necesarios para la evacuación de la energía que produzcan. Y se han aprobado proyectos casi para duplicar los ya existentes, lo que permitirá alcanzar antes de lo previsto los objetivos exigidos por la Unión Europea para 2030.

Y esto, que dicho así parece un discurso electoral vacío y grandilocuente, sólo sería propaganda si no fuera porque beneficia sobre todo a quienes sufren mayores dificultades para pagar la factura de la luz. La aportación de las renovables nos llevó, en muchas horas de los ventosos días invernales, a una tarifa cercana a la gratuidad: el pasado 8 de enero, por ejemplo, no fue un día demasiado frío en España, pero en pleno solsticio de invierno, hubo pocas horas de luz natural y mucho consumo de luz artificial. A eso se añadían las luminarias de Navidad en calles y comercios, que aún no habían sido retiradas.

En Cáceres, amaneció a las 8,46 y el sol se puso a las 18,18. Como el sol aportaba una escasa producción fotovoltaica, todo hacía prever que la tarifa de luz estaría muy cara, porque sería necesario quemar mucho gas. Sin embargo, la energía eólica alcanzó tanta producción que, desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde la luz nos costó menos de 4 céntimos de euro kvh.

Y me parece a mí que la cuestión económica no se puede eliminar de ningún debate sobre la energía, aunque con frecuencia apartamos de nuestros pomposos discursos ecologistas este alivio de la factura doméstica. Y me pregunto si no estamos derivando desde una ecología que protegía la naturaleza para progresar con ella hacia una ecología narcisista, vaporosa y burguesa, que, acomodada en su bienestar, olvida que no se puede dejar a nadie atrás. Ni a oscuras. Me pregunto si, al preocupamos tanto por la salud de la Tierra, no estamos olvidando la salud de sus inquilinos, porque las renovables no solo luchan contra el cambio climático, también fortalecen el sistema del bienestar, cuyo mantenimiento es una prioridad social.

En el extremo opuesto, ignoro de dónde ha surgido la taimada advertencia que, con enorme sorpresa, hemos leído estos días sobre la posible gratuidad de la energía como consecuencia de la producción renovable, como si eso fuera una mala noticia. Acaso lo sería para los bolsillos repletos de las insaciables eléctricas, que están pulverizando todos los récords de beneficios, porque si baja la factura, claro, no aumentan sus plusvalías. No lo es, desde luego, para los bolsillos de gente normal, también dueños del sol y del viento, desfondados después de sufrir tantas crisis seguidas, una detrás de otra.

Por otra parte, se ha producido un incremento extraordinario de los paneles solares de autoconsumo, que son la mejor alternativa frente a las grandes plantas. Y todo ello en un invierno en que no se podía contar con la generación hidráulica, porque hasta diciembre los pantanos estaban en mínimos. Ahora que su nivel ya ha subido un poco, en los días de viento y sol pueden cerrar sus turbinas y ahorrar el agua para otros fines o para cuando sea necesaria.

Lo triste es que hayamos tenido que esperar a una guerra para emprender este incremento sustancial de las energías renovables, provocado por la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania. Si Gasputín había previsto que el corte del gas ruso a Europa nos metería en un congelador, el gas le ha salido por la culata, quiero decir el tiro. Y no solo porque hasta enero haya sido un invierno suave, en el que la producción eólica se convirtió en una aliada contra la malévola intención rusa. Un año después de la invasión, sus amenazas han conseguido que Europa reaccione con rapidez y contundencia, con un definitivo cambio de mentalidad en los ciudadanos y con los pasos adecuados hacia la autonomía energética.