Gasolina al fuego de Los Ángeles

La intervención de Donald Trump en el devastador incendio de Los Ángeles al señalar como culpables a las autoridades de California, lideradas por el demócrata ... Gavin Newsom, sólo ha servido para arrojar gasolina a una catástrofe que ha provocado al menos diez víctimas mortales y ha obligado a evacuar a 200.000 personas. Aunque el desastre ha sacado a la luz importantes deficiencias en su extinción –el despliegue de bomberos y de hidrantes se ha demostrado insuficiente para controlar un fuego tan feroz–, el presidente electo no puede utilizar el drama como arma política para azuzar a sus rivales mientras, como se queja Newsom, «la gente está literalmente huyendo» de las llamas. El sueño de California, cantado por The Mamas & the Papas en su 'California Dreamin', arde por la conjunción de una sequía extrema, altas temperaturas y un vendaval. Un cóctel explosivo que revela el impacto del cambio climático que ignora Trump, más preocupado en «perforar, perforar, perforar» que en limitar los efectos de los combustibles fósiles en un planeta que registró en 2024 el año más cálido y superó por primera vez un aumento de 1,5 grados, el umbral crítico marcado en París.

