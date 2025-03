Garzón eres el más grande

Jamás soñó que sus faramallas pudieran ser tan rentables y eso que ya tenía experiencia en la cosa, pero esta vez –olé mi niño– se ... decidió a brindárselas a los espectadores de habla inglesa que dónde va a parar. Y la tontuna se hizo portada, editorial, columna, perdedero de toda sensatez. Un simple párrafo reconocidamente mendaz, de cuajaenredos jugando a progre animalista y, cosas del idioma, la tormenta perfecta se hizo pedestal. Y allá que se encaramó el truhan que, otra cosa no, pero trepar sí que sabía desde que enredaba de garçón, en este Rincón de la Victoria desde donde escribo con la hora pegada al culo, para variar.

Nunca un simplón sin cartera –pero con sueldo– pudo soñar que su majadería rompería las costuras de esta España pandémica que se haría lenguas de su estupidez como ni siquiera consiguió el filibustero de la Moncloa, ni el tragaldabas de la excoleta con el que pactó su ascenso a ministro de la nada con sifón, entregando en prenda a su partido, Izquierda Unida, el disfraz que en su día inventaron un puñado de enredadores zocatos en el despacho de la madraza Cristina Almeida, para disimular el viejo nombre de «partido comunista» que no vendía ni una escoba, y camuflarlo en el nuevo disfraz, ahora hilvanado como Unidas Podemos. Aunque el caso es que este tampoco acaba de cuajar y ahí anda nuestra Yolandita de Siena, de la mano del gran enredador, buscando un nuevo disfraz transversal, ecológico, feminista, resiliente y sostenible que camufle al comunismo con el aroma de la monja de las llagas, pero vestida de limpio. La sombra del disfraz es alargada.

Pero a despecho de todos ellos, la calle se llenó de Garzón. Garzón. Garzón. Y sucedió lo mejor que podía sucederle: la oposición como un solo hombre, mujer o lo que fuere, pidió su cese. Incluso algunos barones socialistas bramaron contra el ministro iconoclasta pidiendo su cabeza y hasta sus compis de gabinete miraban para otro lado. Jalea Real. Nunca un presidente que se precie cesará a un ministro por petición opositora por unánime que sea. O sea que el muchacho, aparte de la notoriedad –que hasta el momento le era tan aviesa– ha conseguido afirmarse en el cargo como el triunfador que es. Y eso que para el Partido Popular de lo que en mis tiempos se llamaba Castilla la Vieja, las declaraciones de Garzón –el no Baltasar– han sido un regalo que jamás soñaron, porque en Castilla no hay curvas, pero sí ganado. Al contrario que en Extremadura en donde, a juzgar por la reacción de nuestros dirigentes, no debe haber ni una vaca, ni un cerdo, ni nada que ande a cuatro patas, por lo que la garzonada no nos afecta. Aquí solo nos interesan los paneles solares que son como los toros de Guisando, pero en plano. Y además no se tiran pedos.

En Extremadura, a juzgar por la reacción de nuestros dirigentes, no debe haber ni una vaca, ni un cerdo, ni nada que ande a cuatro patas

En fin, año nuevo, camisa vieja. «Garçon s'il vous plait, une autre biére».