La garantía de la autonomía municipal en Extremadura

Comencemos por lo evidente: los municipios son la piedra angular de nuestra democracia para vertebrar el territorio y afrontar el llamado reto demográfico, pero la ... inmensa mayoría carece de los medios y las capacidades necesarias y funcionales a tales fines. Las causas son múltiples, aunque podemos agruparlas en la desidia histórica que ha sufrido la realidad local por parte de los poderes centrales, la ausencia de una verdadera «segunda descentralización» a favor de nuestros municipios tras la entrada en vigor de la Constitución y, sobre todo, la reducidísima escala, en términos poblacionales, que presenta la planta local. Solo en Extremadura tenemos 388 municipios (más que en toda Portugal), de los que únicamente trece superan los 10.000 habitantes, perjudicando este débil poblamiento, sobre todo, a la provincia de Cáceres. El conjunto de estos factores provoca una situación, fáctica, de «inframunicipalismo» generalizado, que no solo impide que los ayuntamientos puedan hacer frente a las necesidades de sus vecinos, sino que afecta directamente a la autonomía local constitucionalmente garantizada. De poco nos vale que las leyes, o que incluso la Constitución, proclame que los municipios son autónomos cuando la realidad de su insuficiencia presupuestaria, financiera, de medios personales y materiales, lo desmiente. A fin de remediar la problemática, en España se ha optado por potenciar la intermunicipalidad, es decir, las estructuras y formas de cooperación entre municipios, como las mancomunidades y las Diputaciones, para alcanzar una escala mayor y óptima en la prestación de servicios públicos.

Para ayudar también a paliar ese inframunicipalismo, en Extremadura disponemos de la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal, aprobada en 2019 por mayoría absoluta de la Asamblea, y que contempla un conjunto de disposiciones destinadas a preservar y garantizar de manera efectiva, no solo nominal, aquella autonomía. De entre las medidas e instrumentos que recoge quisiera centrarme en esta ocasión en el llamado «Fondo de financiación incondicionado» de su artículo 45, que obliga a la asignación presupuestaria anual de al menos 76 millones de euros que deben repartirse, sin condicionalidad alguna, por todos los municipios extremeños. Al no venir ligado a fines concretos, impuestos desde la Junta o desde otra administración superior, el Fondo autonómico deja libertad a los ayuntamientos para que destinen tales cantidades a lo que consideren oportuno de acuerdo con sus legítimas preferencias, lo que refuerza de manera notoria la autonomía local aludida. Este fondo se une a los ya existentes y a las líneas de subvención y financiación complementarias que se articulan desde las Diputaciones, la comunidad autónoma y el Estado central, pero su caracterización como no condicionado y su progresivo incremento, por mandato legal, lo convierten en uno de los mejores aliados para el municipalismo en nuestra región y en una referencia para el resto de España. Hemos de tener en cuenta que, ya de por sí, Extremadura es la región que más y mejor financia a sus municipios, duplicando prácticamente la media nacional por habitante. Sigamos por ese camino.