Los gañidos de natura

Más de 400 aviones privados de líderes mundiales y grandes empresarios llegaron a Glasgow para asistir a la COP26. Los vuelos emitirán 13.000 toneladas ... de CO2 a la atmósfera (De la prensa).

Marco Aurelio dijo que todo lo que hiere a la colmena, daña a la abeja. En un discurso de ingreso en la Academia de Medicina de Extremadura (mayo de 2019) titulado 'Sobre la peste camusiana de Pedro Sabatio, otras epidemias caóticas y la pulga de Lutero', el candidato expuso que las epidemias se rigen por la teoría del caos y el efecto mariposa: un estornudo de un murciélago en China se convierte, en horas, en una neumonía que asfixia a un gran banquero de Nueva York. Y a la totalidad de la City, paradigma de gazapera humana. Sin abandonar las metáforas, que las carga el diablo, contó que una pulga seca por el paso del tiempo, encontrada entre las páginas de un libro usado por Martín Lutero, pudo ser la culpable de la Reforma Protestante del siglo XVI, una peste religiosa para los papas católicos. Pedro Sabatio fue el nombre en el siglo de Justiniano I el Grande, protagonista de la famosa peste de Constantinopla (siglo VI) que hirió de muerte al imperio bizantino.

Cada epi/pandemia deja una cicatriz en la memoria de la humanidad. La secuela de una herida mortal o, en el mejor de los casos, una llaga que supura coladas de dolor. Decir peste, o epidemia, obliga a pensar en el existencialista Albert Camus y su excelente novela plagada de pestíferas ratas. Los virus, las bacterias, las pulgas, las ratas, los murciélagos, los humanos y otros animales son los actores de las zoonosis o enfermedades de origen animal. El 60% de las infecciones y el 85% de las amenazas a los humanos tienen un origen zoonótico. La historia enseña que las epidemias zoonóticas se suelen asociar a disturbios climáticos. Clima, caos, bichos, animales y epidemias.

En diciembre de 2019, en Wuhan (China) brotó una epidemia de un virus desconocido, habitante discreto de las entrañas cavernícolas de los murciélagos. Wuhan es un termitero humano (once millones de habitantes) de alto nivel tecnológico. También es un nudo gordiano de comunicaciones y un centro de investigación de murciélagos y de virus. En tremendo contraste, tiene un insano mercado medieval de animales donde se trapichea con la muerte. En marzo de 2020 la OMS declaró la pandemia covid-19 que, como el rayo, ha ascendido al séptimo puesto de las veinte más poderosas de la historia. Tú a Wuhan y yo a California. Los microbios no tienen fronteras ni respetan las lindes de los humanos. Las cifras oficiales (más de 240 millones de afectados y 5 millones de muertos) certifican su potencia: ha igualado a la epidemia antonina o de Marco Aurelio (siglo II), aunque la cifra real puede ser de tres a cinco veces mayor.

El animal Homo sapiens sapiens, menos sapiens de lo que presume su doble apellido de especie, forma parte de un complejo ecosistema en permanente equilibrio inestable. Parafraseando a Terencio, nada de la naturaleza nos debe ser ajeno. Mucho de lo ocurrido antes y ahora lleva la huella definitiva del mayor de los depredadores. Somos verdugos y víctimas de nuestros actos: un macro análisis de más de 100.000 estudios de eventos del clima alerta que el 85% de los humanos sufre daños asociados al cambio climático y afecta al 82% del planeta. Un astro saturado de carbónico y en lista de espera para entrar en la UCI de la galaxia. No podemos controlar la alferecía de las placas tectónicas ni el vómito lávico de los volcanes. No hay vacuna contra la rabia telúrica. Pero podemos actuar para que el clima no vaya más allá de su agenda caótica: aminorando las acciones antropogénicas negativas. Pensemos en el crimen contra la selva amazónica o en el vampirismo de los acuíferos de Doñana. La naturaleza es una y múltiple. No hay grande ni pequeño, sentenció Cajal. Todo importa. Los humanos somos una especie invasora. Okupas de los espacios ajenos, como hace el edredón vegetal que arropa y asfixia al Guadiana de mi infancia. La pandemia vigente es un aviso de natura. La covid-19 es como un ensayo general, muy gravoso en dolor, enfermedad, muerte y recursos. Hay que preparar el futuro. Dejar en herencia un planeta mejor. Enseñemos a los niños la conducta a seguir ante una amenaza pandémica venidera, como en las zonas sísmicas les educan simulando alertas de terremotos. Atendamos los gemidos del planeta. En torno a 390 a. C., los romanos fueron atacados por los galos mientras ellos y sus perros guardianes dormían en el Capitolio. El graznido de las ocas les alertó. La pandemia vigente (que no ha acabado aún) es un gañido de alerta. El planeta no es más seguro que el Capitolio.