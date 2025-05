Ganas de decibelios

Comenta Compartir

Cuando mi madre me llevaba a Madrid de chico me llamaba la atención la cantidad de sirenas que se escuchaban por sus calles. Han pasado ... los años y ahora mi sobrino viene de la Sierra de Gata y alucina con las sirenas de Badajoz. Ya se le pasará, como me ocurrió a mí al razonar que cuando suenan alguien está robando, algo se está quemando o alguien se está muriendo, por no hablar en mi caso de que si lo anterior ocurre a última hora hay que rehacer media página.

Hace unos días entrevisté a uno de los partidarios del 'no' a la fusión entre Don Benito y Villanueva y se quejaba del ansia de algunos por querer decir que viven en una ciudad más grande. Y en parte lo entendí. A mí las ciudades grandes no me disgustan, solo me perturba el ruido en exceso, gratuito y evitable. Por eso celebré cuando cambiaron los camiones de la basura, cuyo estruendo era el de un Boeing despegando, pero de madrugada y junto a mi portal. También mola que se extinga poco a poco el ciclomotor de escape libre y se extienda el patinete, que sale desde San Roque y alcanza San Fernando deslizándose sigiloso como una culebra. Y no he pasado por alto una noticia reciente en la que el concejal Jesús Coslado hablaba de darle a los jardineros herramientas que no llevan motor de explosión sino baterías. Si tolero un F-5 rompiendo la barrera del sonido es porque estos aviones supersónicos son ya parte del paisaje de nuestros cielos, igual que la cigüeña o la garceta común. Lo mismo le pasa al carnaval, de las pocas aglomeraciones que me atrae y en breve perseguiré sus decibelios allá donde suene un tambor. Hay quien se queja del ruido esos cuatro días y pide medidas contundentes porque la fiesta no les deja descansar. Que no tienen por qué irse de su ciudad, dicen. Son pocos y precisamente hacen mucho ruido. Diría que caben en un autobús, por eso a partir de mañana, día del pregón, los metía en uno eléctrico y los mandaba tan lejos como dure la batería. Por cansinos.

