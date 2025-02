Gana Marruecos

No sé si la nueva posición de España con respecto al Sahara, admitiendo el plan marroquí de dotarla de una cierta autonomía, es una muestra ... de realismo; sí sé que es una muestra de la cruda realidad de nuestro país con relación a Marruecos: nos tiene en sus manos. A la vista de lo ocurrido en los últimos días, la invasión de miles de inmigrantes de Ceuta en mayo del año pasado forma parte de la misma operación cuyo primer capítulo fue la Marcha Verde sobre el Sahara de noviembre de 1975. En aquella ocasión, con Franco agonizante y con una España tan confusa que no sabía qué sería de ella misma al mes siguiente, Marruecos logró que huyéramos y abandonáramos a su suerte un territorio que estaba considerado una provincia más y a sus habitantes españoles de pleno derecho. Y ahora, casi 50 años después, la invasión del año pasado ha logrado que de nuevo España se desentienda, ya definitivamente, del compromiso que apadrinó ante las Naciones Unidas de apoyar la autodeterminación del territorio.

Marruecos gana y España pierde, y ni siquiera es consistente la pregonada contrapartida del compromiso marroquí de dejar en paz Ceuta y Melilla, porque nada le impide a ese país que deje de cumplirlo cuando le convenga. De hecho, Marruecos nos recuerda con la frecuencia que le da la gana que siempre va a disponer de suficientes inmigrantes desesperados y de suficiente falta de escrúpulos para arrojarlos sobre la frontera y crearnos una crisis política y humanitaria que nos ponga contra las cuerdas.

Pero no todo es responsabilidad de Marruecos en este asunto: parte de ella se la debemos al propio Pedro Sánchez. Ha sido él quien ha optado por tomar en solitario una decisión que afecta a España como Estado miembro del concierto de las naciones. Nuestra política sobre el Sahara no tenía apellidos de partido; era una política de Estado. Que a partir de ahora la apadrine el PSOE en solitario, con expresa voluntad de no acordarla ni siquiera con su socio de gobierno, son ganas de crear una crisis interna innecesaria –y por tanto, irresponsable– justo cuando el mundo vive en vilo por la invasión rusa de Ucrania, cuando el precio de la energía está desbocado y cuando esa decisión supone una bofetada a un país como Argelia del que casualmente depende casi un tercio del gas que consumimos.

Es posible que la nueva posición de España sea irremediable ante la realidad de que la República Árabe Saharaui Democrática no ha pasado en medio siglo de la condición de Estado fantasma ni se ve que pueda abandonar el limbo algún día; de que es preciso dar una salida al hecho de que no hay paz en un territorio cuyos habitantes viven en condiciones de refugiados en su propia tierra, pero si existen argumentos de peso para que España cambie de posición en relación al Sahara razón de más para que se adopte tras el consenso institucional. Ningún partido representa a España en solitario, porque España es una democracia, no un régimen, como el de Hassan. El PSOE, en este caso, parece desear que lo fuera. En eso también ha ganado Marruecos.