Galimatías ferroviario

De auténtico galimatias podría calificarse lo relacionado con la alta velocidad extremeña. Uno ve las sesudas mentes que se reunen en torno al Pacto sobre ... el Ferrocarril de la alta velocidad extremeña, empezando por el señor Fernández Vara y terminando por la ministra del ramo, o al revés, y da risa. Ahora van a electrificar el tramo de la antigua vía Badajoz-Plasencia, ¿se trata de la del antiguo tren de vapor?, para que circule por ella un tren de gasoil, en espera de que llegue el AVE.

Resulta que el AVE no iba a pasar por Plasencia, pero como los placentinos se indignaron por tener que hacer 11 kilómetros hasta la estación de Monfragüe a coger el AVE, pues va a hacerseles un apeadero más próximo, es decir, a gastar más dinero y así quedará en desuso la estación de Monfragüe, que viene utilizándose como estación de Plasencia. Para facilitar eso que llaman «la movilidad interurbana» van a poner en marcha un sistema de bonos, como el de cercanías de Madrid, no podía ser menos, ya que la circulación de trenes y pasajeros debe de ser parecida. Casi todos saben que la alta velocidad extremeña va a ser una ruina, como lo son la mayoría de las líneas de alta velocidad del país y hasta de China, pero con esto del bono se va a disimular, aunque al final todos, usuarios y no usuarios del tren, lo pagaremos con nuestros impuestos. Esta es la justicia distributiva de nuestro sistema económico-fiscal.

Pero no hay que preocuparse, porque, como nos sobra el dinero, vamos a preparar la vía Badajoz-Ciudad Real para que así haya dos maneras diferentes de ir a Madrid sin AVE. Esto contando con que el tramo hasta Oropesa no se retrase para hacer el enlace con Toledo. Pero claro lo del retraso es la norma... También con el dinero que nos sobre se mejoraran los tramos Mérida-Sevilla y Zafra-Huelva. Es que somos la pera limonera. Esto lo sacas en TikTok y la gente se parte de risa, porque no es para menos.