Estoy en Galicia

Viajé el viernes hacia mi tierra. Un trayecto repetido una y mil veces a lo largo de 50 años, destrozando coches, estrenando carreteras y ensayando ... itinerarios.

Últimamente sigo la Ruta de la Plata. Grata a Dios y los hombres, Plasencia; bella ciudad de buenos paños, Béjar. Salamanca en la distancia y el olor del Duero zamorano. Martinamor (parada en Mesón del Jamón en Cuatro Calzadas), señal de Alba de Tormes (Santa Teresa), Arapiles (Guerra de la Independencia), comarca de Tábara (impresionante monasterio cisterciense).

Puertos del Padornelo y La Canda: Galicia; Verín con sus aguas mineromedicinales; Ourense, con sus termas a la vera del Miño; vino del Ribeiro, arquitectura de Antonio Palacios en O Porriño; Tui y frontera portuguesa. O Rosal con sus blancos albariños Rías Baixas y el Atlántico, la desembocadura del Miño, el Monte Tecla: A Guarda, mi pueblo.

Me pierdo muchas cosas en Cáceres, lo sé. Me gustaría estar en ese ‘Recordando a Víctor Chamorro’ el 9. Y más todavía, el 11 en Trujillo, con Mª Victoria Rodríguez Mateos, presentando el libro ‘La vida cotidiana en Trujillo en el siglo XIX’. Pero... no consigo el don de la ubicuidad.