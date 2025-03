El valor de la prensa

Cada vez se hace más palpable, y más fácilmente constatable, que partes nada despreciables de la ciudadanía viven inmersas en burbujas sociales, económicas, mediáticas e ... informativas, en verdaderas cajas de resonancia donde solo comparten espacios con gentes de su misma condición socioeconómica o donde únicamente reciben la información que reafirma sus prejuicios. En una reunión a puerta cerrada en la que hace años participé con un relevante político nacional, de cuyo nombre no quiero acordarme, el mismo resumió y condensó lo que él consideraba como el fundamento de toda la política actual en una frase demoledora: «Vivimos de los prejuicios de la gente». Sin necesidad de plantear programas políticos concretos, políticas públicas innovadoras, ideas y propuestas sensatas, serenas y fundamentadas de reformas, muchos partidos y líderes viven de «los prejuicios de la gente», de aquellos que no quieren cambiar nunca de opinión y que creen a pie juntillas todo lo que su gremio o su tribu les dice.

Esta compartimentación o estratificación social se hace sentir especialmente en nuestra relación con la prensa. Cuento con las manos, o con la mano, a quienes a mi alrededor leen más de un periódico o visualizan más de un canal de televisión como medios prioritarios de información. La mayoría acude a la prensa que sabe que va a reafirmar sus prejuicios, en los que se regodean, por lo que ante tanta resonancia y ombliguismo es muy difícil llevarles la contraria, negar con datos y hechos objetivos la creencia compartida y unánime de su colectivo. Algo que se ha agravado también entre los sectores más leídos, informados o incluso intelectuales por la suscripción de pago que los periódicos legítimamente exigen. Y es que, y me da pena decirlo, la mayoría de quienes me rodean consideran un 'robo' suscribirse a más de un periódico, a pesar de que varias cuotas juntas se pueden equiparar a un par de copas una noche de fiesta. Nos duele pagar por informarnos correctamente, pero no nos importa aflojar el bolsillo por menudencias o por suscripciones a diestro y siniestro a canales privados de series o películas de dudosa calidad.

Ahora más que nunca es el momento de reivindicar la buena prensa, el buen periodismo, la pluralidad informativa y la necesidad de contar con canales diversos, que reflejen también la diversidad política, cultural y social, pero que reúnan todos ellos como condiciones la rigurosidad, el contraste de las fuentes, la seriedad en el análisis de los hechos y una cuidada selección de buenos columnistas. Y sí, estos requisitos demandan un pago, una suscripción, porque los periódicos como este en el que escribo no son ni deben ser gratis. Paguemos por leer prensa, suscribámonos para informarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor desde diferentes lentes, y cuidemos el periodismo y a los periódicos, porque son uno de los pocos baluartes que nos quedan para preservar una cada vez más débil y menguante democracia. Y recuerden: por el precio, únicamente, de un par de copas.