El tamaño humano de Portugal

Escribe Pedro Olalla en 'Palabras del Egeo' (Editorial Acantilado) sobre la Grecia rural, de las pequeñas islas y aldeas que asoman a un Mediterráneo origen ... de vida y civilizaciones: «Todo es, todavía, pequeño. Quizá pequeño no sea la palabra, sino proporcional: todo es aún de esa escala, hoy perdida, en la que el ser humano se ha movido desde sus orígenes hasta hace un par de siglos, como mucho». Porque sí, el ser humano ha vivido durante miles de años en tamaños adecuados a su pequeñez relativa, a una condición frágil que, sin la ayuda de la ciencia, la tecnología y la industria, seguiría estando a la intemperie de la naturaleza y de sus, a veces, salvajes fuerzas.

La industrialización y la modernidad han traído aparejadas, sin embargo, esa especie de «desencantamiento del mundo», por el que nos hemos alejado de la naturaleza y de nuestro sustento material y ancestral de vida, creando un pretendido mundo autosuficiente y artificial de ciudades cada día más grandes, de edificios monstruosos y de una capa constante y pertinaz de cemento y alquitrán. Las ciudades de todo el mundo se parecen cada vez más, y el problema de la despoblación de lo rural y del abandono del campo y de las formas ancestrales de vida se extiende por todo el planeta, de aquí que al «desencantamiento» tengamos que sumar una suerte de «desarraigo» también generalizado y que afecta particularmente a las sociedades (supuestamente) más desarrolladas.

Desarraigo de nuestras comunidades de copertenencia, de nuestros antiguos paisajes y pueblos, de nuestras patrias. Porque la patria, como afirmaba Simone Weil, no es el espacio de los símbolos nacionales, de las banderas o de la guerra, sino «la tierra donde echar raíces». Y nuestras raíces, lamentablemente, se van perdiendo con fuerza, conforme avanzan el individualismo, la uniformización de costumbres y modos de vida, la urbanización sin límites y un capitalismo desaforado, inhumano e irracional. Por eso, para la visión humanista, para todo aquel que aprecie aún la belleza y su estrecho vínculo con la fragilidad de lo humano, las islas o reservas de «escala humana» son por momentos más relevantes, los últimos recuerdos de lo que fuimos, de lo que éramos y de lo que quizá deberíamos volver a ser si queremos encontrarnos a nosotros mismos.

De aquí que Portugal, con sus pequeñas aldeas, con sus pueblos donde el tiempo pasa lento, tranquilo, donde aún no hay prisas ni el capitalismo ha desarraigado a sus habitantes, constituya una reserva de escala humana frente a «la tristeza de los ángulos rectos», de los que nos hablaba Julio Verne refiriéndose a las urbes norteamericanas. No hay nada mejor que parar en un pueblecito del Alentejo, con sus casas bajas, con sus puertas pequeñas y sus tascas diminutas, para reponernos de estos tiempos apresurados, líquidos, inconstantes y para no olvidarnos de la esencia de lo que en un día, y durante siglos, fuimos.