Por la reapertura de la ruta corta

Comenta Compartir

Cuando yo vine al mundo, habían muerto cosas que he crecido esperando», dejó escrito José María Valverde. Y es que a veces la nostalgia de ... lo que no hemos siquiera vivido nos invade de repente porque sí tenemos la certeza de otros tiempos, de los recuerdos colectivos de un mundo que pasó y que posiblemente no regrese.

Conservo en mi casa la ilustración original de la apertura de la línea de ferrocarril entre Madrid y Lisboa en 1881, en la estación de tren de Valencia de Alcántara. A la misma asistieron con toda pompa y boato los reyes de España y Portugal, el malogrado Alfonso XII y Luis I, y supuso el mayor acercamiento, en siglos de historia, para los dos países. Pero lo que más llama la atención del cuadro es la comparativa que ilustra entre un viaje a caballo y silla de manos de Felipe II en el siglo XVI, con todas las dificultades del terreno y el mal estado de los caminos, y el rápido pasar del tren del XIX con la facilidad de la locomoción a vapor. Por un lado, el atraso de la edad preindustrial; por otro, el avance y la modernidad que conllevaban la industrialización y el cambio absoluto de paradigma en las comunicaciones. La primera imagen hacía recordar a los portugueses la invasión española, por las armas, de su reino para la coronación de Felipe; la segunda, la unión y los puentes que el desarrollo y las ciencias traían para los Estados peninsulares. La etapa dorada de ese tren entre ambos países ya pasó y yo y ni casi ninguno de los lectores de este diario la hemos vivido. Pero sí tenemos la nostalgia de Valverde, de esas cosas ya muertas que crecemos esperando a que revivan. El abandono del oeste español y del este portugués, del interior de ambas naciones y de las zonas fronterizas, se agigantó cuando decidieron cortar el tránsito ferroviario por esa «línea corta» que inauguraran aquellos reyes decimonónicos. Desde 2012 lleva cerrada en su tramo portugués, impidiendo en ese punto la conexión transfronteriza entre los dos pueblos ibéricos, hermanos y europeos. Hoy, en pleno siglo XXI, se tarda más en ir de Madrid a Lisboa en tren que en el siglo XIX, algo que solo puede ser explicado, que no justificado, por el olvido y menosprecio consciente de nuestras élites políticas y urbanas. La reapertura de los menos de 80 kilómetros que están cerrados en la parte portuguesa no supondría una inversión destacada, ya que la infraestructura básica no ha sido desmantelada y la vía en la parte española está en funcionamiento, y sí un avance notable en la cohesión territorial entre los dos Estados y entre los pueblos y habitantes de la Raya, que afrontaría el reto demográfico y ayudaría a dinamizar económica, turística y socialmente uno de los entornos más desfavorecidos de la Península. Y nos ayudaría a todos, además, para que la nostalgia se hiciera realidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY