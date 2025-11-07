HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
CRUZANDO LINDES

Qué rápido nos hemos olvidado…

Gabriel Moreno González

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Qué rápido nos hemos olvidado de que la democracia y los derechos se conquistan y se defienden; de que sus logros pueden ser efímeros si ... no los cuidamos y mantenemos; de que la libertad y la igualdad son banderas loables, sí, pero que nunca debemos cesar de enarbolar frente a sus enemigos. Qué rápido nos hemos olvidado de que la democracia es algo más que votar periódicamente, que es un sistema que exige de sus ciudadanos que hagan de tales, de personas comprometidas con su entorno, con sus instituciones y el presente y futuro de sus comunidades de copertenencia, y que si queremos preservar el ideal del autogobierno humano debemos comenzar por nosotros mismos, por despertar del letargo y, desde el rigor y el conocimiento, defender el bien común y el interés general ante quienes buscan solo sus espurios beneficios particulares. Qué rápido nos hemos olvidado de que no hay sociedad ni comunidad que se sostenga en el individualismo, en el cortoplacismo, en el egocentrismo que alienta el consumismo más pueril y en el narcisismo de las redes, de la cultura de la imagen, del vídeo corto, de lo rápido, lo difuminado, lo líquido. Nos hemos olvidado de los fundamentos de la libertad en común, de las causas que motivaron a nuestros ancestros a luchar unidos por un futuro mejor, en paz y bienestar. Hemos confundido el progreso con el crecimiento del PIB; la felicidad, con la renta; la libertad, con tomar cervezas. Qué rápido nos hemos olvidado, sí, nos hemos olvidado de todo lo importante, de la armonía que necesitamos con una naturaleza de la que dependemos; de la relevancia del arraigo en nuestras comunidades y de la dimensión social de la persona; de las relaciones no mediadas por el dinero, el lucro o el interés, sino por el cariño, la empatía y el mutuo reconocimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  5. 5 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  6. 6 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  7. 7 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  8. 8

    «El fentanilo debe estar bajo llave en el hospital», advierten los farmacéuticos
  9. 9

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  10. 10 Francisco Farrona, alcalde de La Zarza: «Ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Qué rápido nos hemos olvidado…

Qué rápido nos hemos olvidado…