Qué rápido nos hemos olvidado de que la democracia y los derechos se conquistan y se defienden; de que sus logros pueden ser efímeros si ... no los cuidamos y mantenemos; de que la libertad y la igualdad son banderas loables, sí, pero que nunca debemos cesar de enarbolar frente a sus enemigos. Qué rápido nos hemos olvidado de que la democracia es algo más que votar periódicamente, que es un sistema que exige de sus ciudadanos que hagan de tales, de personas comprometidas con su entorno, con sus instituciones y el presente y futuro de sus comunidades de copertenencia, y que si queremos preservar el ideal del autogobierno humano debemos comenzar por nosotros mismos, por despertar del letargo y, desde el rigor y el conocimiento, defender el bien común y el interés general ante quienes buscan solo sus espurios beneficios particulares. Qué rápido nos hemos olvidado de que no hay sociedad ni comunidad que se sostenga en el individualismo, en el cortoplacismo, en el egocentrismo que alienta el consumismo más pueril y en el narcisismo de las redes, de la cultura de la imagen, del vídeo corto, de lo rápido, lo difuminado, lo líquido. Nos hemos olvidado de los fundamentos de la libertad en común, de las causas que motivaron a nuestros ancestros a luchar unidos por un futuro mejor, en paz y bienestar. Hemos confundido el progreso con el crecimiento del PIB; la felicidad, con la renta; la libertad, con tomar cervezas. Qué rápido nos hemos olvidado, sí, nos hemos olvidado de todo lo importante, de la armonía que necesitamos con una naturaleza de la que dependemos; de la relevancia del arraigo en nuestras comunidades y de la dimensión social de la persona; de las relaciones no mediadas por el dinero, el lucro o el interés, sino por el cariño, la empatía y el mutuo reconocimiento.

¿Cómo es posible que cuando más crece la desigualdad se vote a partidos políticos que impulsan políticas favorables a su aumento? ¿Por qué, en medio de una atroz crisis climática que amenaza con sacudir los cimientos de nuestra civilización, votamos a partidos abiertamente negacionistas del calentamiento global? En plena crispación, suben quienes la alientan. Rodeados de odio, de rechazo al 'otro' que no es más que un nosotros, suben quienes impulsan la xenofobia. Cuando están degradando a ojos vista la educación, cuando esta ha perdido buena parte de su potencial como ascensor social, se apoya a quienes favorecen su privatización, verdadero cauce de desigualdad y estratificación. Y es que puede ser que nos hayamos olvidado demasiado pronto de leer con tranquilidad, de reflexionar con sosiego, de sentarnos a debatir y discutir con quien no piensa como nosotros, de compartir espacios comunes, de mirarnos a las caras, de conversar y de imaginar otro mundo posible. Quizás, en fin, la respuesta a todos los interrogantes sobre las paradojas de nuestro presente esté en el olvido de todo lo que pudimos ser y no fuimos.

