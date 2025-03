Nosotros, que quisimos tanto a Inglaterra

Comenta Compartir

Durante siglos los británicos se beneficiaron de su lluviosa insularidad, que les permitía enriquecerse de los intercambios europeos y tutelar al viejo continente sin sufrir, ... a su vez, los desastres y la destrucción aparejados a las guerras. No es de extrañar que muchas de las ideas y de las categorías que vertebran y dan sentido hoy, en occidente, a nuestras sociedades y comunidades políticas germinaran primero en el fértil suelo inglés: la concepción del sujeto moderno individual, los derechos civiles, el gobierno limitado, la libertad de expresión y, cómo no, el parlamentarismo. Nuestro mundo no sería igual sin Hobbes, Locke, Smith, Wollstonecraft, Ferguson, Bacon, Newton o sin la cabeza cortada del rey Carlos; le debemos más al genio inglés, simplemente, de lo que nos gustaría reconocer. La ausencia de rupturas, golpes o revoluciones en más de tres siglos y la consecuente estabilidad política no solo eran la envidia del resto de naciones europeas, sino que consiguieron moldear un país sereno, liberal, moderado, virtuoso, suavemente aristocrático y, sobre todo, sensible en lo estético. El conservadurismo inglés era y es también un conservacionismo de los espacios, de la naturaleza, de la arquitectura y de lo bueno que debemos proteger frente a la acción del tiempo y de los hombres. Es lo que nos lleva a muchos a una anglofilia cultural ponderada, como la que muestra el escritor Ignacio Peyró en su recomendable obra 'Pompa y circunstancia': una pasión por lo británico que tiene en parte, o al menos en mi caso, una dosis considerable de envidia por el país verde de Tolkien, por el país repleto de iglesias y universidades góticas de Ruskin.

Por supuesto, como en el oropel del Vaticano o en la riqueza del Escorial, detrás del esplendor y de la pompa ingleses se esconde una contrahistoria de robos, imperialismo, miseria, desigualdad y violencia. Es el peso de nuestro pasado eurocéntrico, que siempre arrastraremos pero que en ningún caso puede ni debe silenciar a Vaughan Williams sonando entre las luminosas bóvedas de una catedral británica. El problema esencial hoy reside cuando ese peso histórico de injusticia vuelve a florecer con fuerza, como lo está haciendo en una Europa cada día más escorada a la autorreferencialidad de proyectos nacionalistas carentes de sentido y en una Inglaterra que ha perdido (y lo digo con la más honda de las tristezas) sus otrora caracteres virtuosos. La revolución neoliberal de Thatcher ha acabado con la fraternidad y la solidaridad de un Estado social ya inane. El viejo aristocratismo se ha convertido en un elitismo clasista que protege a los ricos de la secesión de su propia comunidad política. El nacionalismo del Brexit ha aislado al Reino Unido, sumido desde entonces en una crisis política y social continua. Y lo peor: el trato inhumano a las personas migrantes, condenadas ahora a malvivir en cárceles flotantes, está reforzando el retroceso civilizatorio que sufren las islas. El gobierno abiertamente xenófobo de Rishi Sunak, vendido al peor de los populismos y al más deleznable punitivismo, lo corrobora. Parafraseando a Javier de Lucas y su querencia por el Atticus Finch que idealizamos… Nosotros, que quisimos tanto a Inglaterra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión