Una querella sin fundamento

Acostumbrados como estamos a que todo en España parezca condenado a ser judicializado, no deja de sorprender aun así el atrevimiento con el que algunos ... acuden a los tribunales para demandar, denunciar o querellarse a la mínima de cambio. Reciente está todavía la información, publicada por este diario, de que un empresario de Cáceres está dispuesto a querellarse contra la concejal de Unidas Podemos del Ayuntamiento, Consuelo López, por injurias y calumnias, solicitando nada más y nada menos que 20.000 euros en concepto de indemnización. El motivo, dice el empresario, sería un comunicado de la formación morada en el que la edil indicó que su empresa (¡sin especificar el nombre!) no podía ser beneficiaria de una adjudicación pública del Ayuntamiento debido a una deuda contraída con este y no satisfecha, ya que la Ley de Contratos del Sector Público lo prohíbe. Y como ahora todo el mundo tiene la piel tan fina, todos somos tan susceptibles y muchos quieren ser víctimas de algo, de cualquier cosa, para figurar como tales y rodearse de una consideración de la que pueden carecer, pues venga adelante con una denuncia que, creo, no debería tener recorrido judicial alguno.

La manifestación de un dato público emitido por la propia administración, enmarcada en un debate plural, y en tanto concreción del principio democrático expresado por una representante de la ciudadanía, no puede merecer reproche penal si, además, aquella manifestación se encuadra en el ejercicio legítimo de la oposición y en una discusión sobre el actuar del equipo de gobierno, sometido a control y a crítica. El emisor del mensaje, la concejala, está especialmente protegido por su cargo de representación, que implica que sus manifestaciones lo son también en función de su mandato democrático y de la necesaria salvaguardia del pluralismo político. Y el contenido del mensaje no deja de tener relevancia pública, ya que se trata de una adjudicación administrativa, de un contrato del sector público, especialmente regulado y susceptible de control político (y contable, administrativo, judicial…) por la implicación que conlleva en la determinación del gasto de una administración. El dinero de todos nos afecta a todos, y los representantes de la ciudadanía son los que, directamente, están llamados a su control político y al ejercicio de cuantas acciones se precisen para aclarar su utilización, que debe hacerse siempre con arreglo al principio de legalidad. Para ello, por supuesto, pueden solicitar información a los órganos técnicos de la administración o utilizar la ya emitida por estos, y aunque en ocasiones excepcionales la misma pueda no ser del todo exacta o contenga algún error de hecho, desde luego eso no justifica ni fundamenta una acción penal o civil contra el representante político que se haya respaldado, circunstancialmente, en dichos datos. Esta es una acción penal, una más, que a todas luces puede buscar no solo una satisfacción personal, sino sobre todo el amedrentamiento de quienes nos representan en las instituciones. Y no debemos permitirlo.

