Contra el punitivismo

Se lleva denunciando desde hace tiempo el aparente declive del derecho fundamental a la libertad de expresión, atenazado por leyes sancionadoras cada vez más invasivas ... y un derecho penal desbocado. Y es cierto: la extensión de los delitos de odio y la expansión sin límites del derecho administrativo sancionador amordazan cada vez más un derecho que no solo es fundamental en su dimensión subjetiva, sino que es objetivamente una de las piedras de toque de todo sistema democrático. La necesidad de que el Parlamento acometa cuanto antes una reforma del marco legal es perentoria y constituye, desde el prisma jurídico-constitucional, una necesidad insoslayable.

Ahora bien, este denunciable y «nuevo» populismo punitivo, ¿no responde en verdad a pulsiones presentes en la mayoría de la población y reflejadas en (todos) los partidos? Porque en el fondo parece vislumbrarse cierto consenso último, entre las fuerzas políticas, en cuanto a la conveniencia de acudir al Derecho punitivo, ya sea en su vertiente sancionadora o en su dimensión penal, para combatir y modificar determinados usos, expresiones o manifestaciones sociales. Y este consenso no solo se da en el ideario «conservador» o en el neoliberalismo autoritario, ya que también es algo común a ciertas posturas progresistas y de izquierdas. No sé cómo puede defenderse a ultranza la libertad de expresión si para limitarla utilizamos diferentes parámetros en función de lo que se diga y de quien lo diga. Llevar al Código Penal las expresiones malsonantes o endurecer nuestras leyes para determinado tipo de delitos creyendo que con más cárcel se soluciona algo, no son pretensiones compatibles con la postura, legítima y certera, de quien denuncia cualquier ataque a los derechos fundamentales.

El puritanismo de la expresión pública, que impide a quienes participan en el foro de lo mediático enunciar siquiera cualquier frase que pueda interpretarse como lesiva para determinados colectivos y grupos de interés, parece haberse incrustado en el imaginario social español y es lo que, en el fondo, constituye la miasma que da sustento a tanta punición. Lo políticamente correcto es trasunto, en ocasiones, de una verdadera mordaza que impide que el pluralismo político e ideológico se expresen en libertad y se confronten en el espacio público a través del debate y la deliberación, verdaderas esencias de la democracia. La paradoja del castigo jurídico constante reside, además, en que al evitar desde el inicio la formulación de determinadas opiniones, por muy reprochables ética, moral y socialmente que sean, se está impidiendo al mismo tiempo su combate dialéctico y regalando con ello un espacio, el del «afuera» jurídico o la clandestinidad, que potencia al máximo el conflicto y da alas a la pretendida legitimidad del victimismo.

No nos olvidemos que la defensa de la libertad de expresión, donde más sentido cobra y donde más virtualidad proyecta, es precisamente en el corazón mismo de aquellas controversias en las que una parte se ha erigido en la verdad absoluta y niega a la otra la propia posibilidad de manifestarse.