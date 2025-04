Plasencia de sorpresas

Cuenta la historia que Alfonso VIII, el de las Navas, fundó la actual ciudad de Plasencia para hacer de ella una urbe moderna, racional, bella ... y sana. «Ut placeat Deo et Hominibus», le otorgó como lema, que aún hoy rodea su escudo. «Para dar placer a Dios y a los hombres», nos recuerda Sánchez Adalid en su novela 'El alma de la ciudad'. Y algo tiene de cierto, por su envidiable situación, al pie y a la entrada de los valles, y por la riqueza que guarda su conjunto monumental. Porque Plasencia tiene para el visitante perspicaz ese aire orgulloso, ya ajado, de malograda capital de provincia, de ciudad catedralicia con una otrora culta y reducida burguesía cuyo resabio todavía se deja notar en sus gentes, en sus calles y plazas. La feroz modernización franquista impregnó a los costados de sus murallas de feísmo y barrios de ladrillo y hormigón, pero intramuros pervive el aire renacentista de los pequeños rincones arbolados, de los balcones esquineros ricamente ornamentados y de palacios como el de Mirabel, ejemplo de tránsito artístico de lo medieval a lo moderno, con un tamiz adusto, casi militar, que esconde el placer de lo bello. Lástima que esta que fue morada de los Duques de Plasencia, de la estirpe del gran humanista Juan de Zúñiga y Pimentel, esté tan dejada: puede visitarse, sí, pero con una museografía infame, repleta de inexactitudes y faltas de ortografía, por no hablar de la mala educación de quienes reciben al turista. Algo tendrían que hacer al respecto los propietarios privados del Palacio o quienes tengan autoridad en la materia, porque empaña, y mucho, el lema alfonsino que corona a la ciudad. Todo lo contrario a lo que pueda encontrarse en el Parador Nacional, uno de los más bonitos y cuidados de España, cuyo grado de detallismo llega hasta el extremo de recordar, con un precioso tapiz, a aquel Zúñiga que acogió a Nebrija en su corte humanista itinerante.

Espíritu humanista, de amor por el conocimiento, que en Plasencia también se mantiene, impulsa y alienta en la que, creo, es su más grata sorpresa: la librería de La Puerta de Tannhäuser con su complemento, la tienda de regalos literarios Mary and Percy. Que una ciudad de unos 40.000 habitantes tenga esa oferta libresca es digno de remarcar, por lo que no es extraño que en su día recibiera el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. En La Puerta la selección de obras es cuidada, exquisita, y el trato amable y culto, de cultura humanista. En Mary and Percy la belleza rebosa de los libros y se desparrama por las paredes y las estanterías. Los más preciados y preciosos, perfectamente presentados y cariñosamente elegidos, se le muestran al lector como invitación amable, de sabor inglés. Y es que el espacio parece trasladarte a una librería de la campiña británica, y más cuando escuchas las sabias palabras de la librera quien, como decía el poeta, te enseña los últimos y «dulces andrajos de un linaje de príncipes».