¿Qué ha pasado este jueves, 28 de agosto, en Extremadura?
Cruzando lindes

Un pacto de ¿Estado?

Gabriel Moreno González

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:23

El presidente del Gobierno acaba de proponer, en medio de la ola de incendios que ha asolado el oeste de España, un pacto de Estado ... sobre cambio climático para perseguir dos objetivos: mitigar los efectos que el calentamiento global está produciendo ya en nuestro país, y adaptarnos, en la medida de lo posible, al nuevo escenario climático que se abre. Una insoportable ola de calor de dieciséis días, sin precedentes desde que hay registros, y que se suma a una tendencia al alza en las temperaturas de los últimos veranos, ha enmarcado los fuegos que han destruido extensos y valiosos paisajes. Y si bien no ha sido ella la directamente causante, sino el cúmulo conocido de negligencias humanas, malévolas intenciones y factores accidentales, no podemos negar que las condiciones climáticas tan adversas han agravado considerablemente la propagación de los incendios, algunos de los cuales se cuentan ya como de los más graves que hemos padecido en España. Los de sexta generación, sobre los que apenas tenemos capacidad de extinción, son una realidad a la que debemos hacer frente y que está estrechamente vinculada, como explicaba hace días el experto Marc Castellnou, al calentamiento del planeta.

Espacios grises

