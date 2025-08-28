Comenta Compartir

El presidente del Gobierno acaba de proponer, en medio de la ola de incendios que ha asolado el oeste de España, un pacto de Estado ... sobre cambio climático para perseguir dos objetivos: mitigar los efectos que el calentamiento global está produciendo ya en nuestro país, y adaptarnos, en la medida de lo posible, al nuevo escenario climático que se abre. Una insoportable ola de calor de dieciséis días, sin precedentes desde que hay registros, y que se suma a una tendencia al alza en las temperaturas de los últimos veranos, ha enmarcado los fuegos que han destruido extensos y valiosos paisajes. Y si bien no ha sido ella la directamente causante, sino el cúmulo conocido de negligencias humanas, malévolas intenciones y factores accidentales, no podemos negar que las condiciones climáticas tan adversas han agravado considerablemente la propagación de los incendios, algunos de los cuales se cuentan ya como de los más graves que hemos padecido en España. Los de sexta generación, sobre los que apenas tenemos capacidad de extinción, son una realidad a la que debemos hacer frente y que está estrechamente vinculada, como explicaba hace días el experto Marc Castellnou, al calentamiento del planeta.

El pacto de Estado propuesto debería ser, por ello, más que bienvenido, y el mismo tendría que concitar a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas para poder abordar, desde las administraciones y la sociedad en general, al que sea posiblemente el desafío más grave y perentorio que tenemos como país. Ahora bien, dicho pacto no puede darse sin otro 'por el mundo rural', porque el abandono del territorio y de nuestros pueblos es inescindible de los desastres que estamos viendo, y porque no podrá transformarse el modelo económico-productivo ni podremos adaptarnos a la nueva realidad climática sin una visión global, de conjunto, del país. Al mismo tiempo, de nada nos serviría un 'pacto' si no incluyera medidas contundentes, reales y rápidas para evitar nuevas olas de incendios. La experiencia del proyecto Mosaico en nuestra región, con la Universidad de Extremadura y su profesor, Fernando Pulido, al frente, marcan el camino: intercalar cortafuegos productivos, modificar el paisaje y evitar la continuidad de extensas masas forestales de árboles pirófilos, como el pino, no solo nos ayudaría a frenar la expansión de los virulentos fuegos, sino que reforzarían ese 'giro espacial' hacia el territorio de las políticas públicas para afrontar al mismo tiempo el reto demográfico. Con todo, lo único extraño de la propuesta no viene tanto de su posible contenido, que habrá que perfilar en los siguientes meses, sino del ambiente en el que tendría que desenvolverse y que no puede ser menos propicio para su impulso. Porque, ¿de qué 'pacto de Estado' podemos hablar si desde el propio Gobierno se empeñan en disolver ese mismo 'Estado'? ¿Un 'pacto de Estado' sin tener desde hace años siquiera unos presupuestos? ¿Un 'pacto' que aúne a las fuerzas políticas cuando el propio Estado es vendido a retales a cambio de unos pocos votos?

