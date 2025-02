Noticias del desarraigo

Durante el verano nuestros pueblos y pequeñas ciudades se llenan de aquellos que en su día no tuvieron otra opción que la de marcharse, que ... la de irse lejos para buscarse el pan. Las ferias y las verbenas se suceden y los ayuntamientos se esfuerzan por entretener a propios y forasteros, en una espiral de festivales, conciertos y mercados temáticos muchas veces excesiva. Como en la canción de Serrat, la fiesta preside estas semanas las calles de los repletos pueblos extremeños, interrumpiendo el tedio de lo cotidiano y creando el espejismo de una vitalidad de la que el resto del año quizá carezcan.

En esta suspensión del tiempo que es el verano en los pueblos, comienza a darse, sin embargo, un fenómeno nuevo, reflejo de los otros tiempos líquidos en los que vivimos, los de la inmediatez, la prisa y el reino de la imagen fugaz. Me refiero al hecho, fácilmente constatable, de que cada vez son menos los hijos, los nietos o los bisnietos de aquellos emigrantes que siguen volviendo a «sus» pueblos todos los estíos. Y no parece que sea solo por el paso de las generaciones y la lejanía, cada vez mayor, entre estas y el terruño que un día vio partir a sus ancestros. El olvido de las raíces es correlato del desprecio por las comunidades de copertenencia de una sociedad actual volcada en el individualismo, la competición y el narcisismo de la imagen. En uno de los libros que más me han impactado, Simone Weil, esa pensadora única y universal, proclama que «echar raíces quizá sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana», raíces que han de crecer en comunidades como «depósitos de obligación», como «órganos de conservación de los tesoros espirituales juntados por quienes nos precedieron».

Si muchos viven hoy, quizá la mayoría, en las lógicas urbanas del individualismo competitivo, ¿para qué van a recordar, dirán, las raíces? Ya no tienen. Han sido desarraigados, se han desarraigado de la tierra, su tierra, de las tradiciones, costumbres y gentes de su familia, de sus antepasados e, incluso, de su infancia. Porque el fenómeno del desarraigo no afecta únicamente a los nietos del emigrante que ahora viven en el extrarradio de Barcelona o del sur de Madrid, sino también a miles de extremeños que, habiendo nacido y crecido en nuestros pueblos, hoy parecen solo acordarse de ellos para la fiesta, la verbena o la feria. Y, a veces, ni eso.

La despoblación trae causa también de un paradigma cultural hegemónico que identifica a la gran ciudad con el éxito y que defiende el desarraigo constante, el arrancarse uno las propias raíces para competir en el mundo desalmado de las urbes en busca de un falso éxito. Por eso, si a quien aún ve a los pueblos como su patria solo les ofrecemos un parque de atracciones veraniego y no un lugar de oportunidades y de verdadera cultura, poco o nada podremos seguir haciendo contra la pérdida de población y contra el desarraigo que, a todos, nos amenaza.