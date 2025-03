Medio siglo de vida de la Facultad de Derecho

La Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura cumple 50 años. Medio siglo de vida al servicio de la formación de los miles de ... estudiantes que han pasado por sus aulas de Cáceres, ciudad que ha acogido a un centro tan (poco) longevo como la propia Universidad. Una institución joven, sí, y más si la comparamos con algunas europeas de nuestro entorno, pero que ha conseguido hacerse un hueco en el mundo jurídico español, nutriendo de abogados, procuradores, jueces, fiscales, registradores, notarios y demás profesionales a una región que los necesitaba tanto como a su propio autogobierno. Juristas que han sido presidentes (José Antonio Monago), consejeros, alcaldes, concejales y altos cargos de la administración; juristas que, desde la abogacía, el Poder Judicial, el Ministerio Público o las fuerzas de seguridad del Estado contribuyen cada día al bien común y al interés general de Extremadura y de España y que son, todos ellos, los verdaderos destinatarios del homenaje colectivo de este cincuenta aniversario. Porque una Facultad no son sus paredes, sus aulas, ni siquiera sus símbolos, sino las personas que la han integrado, que le han dado forma y aquellas que han servido y siguen sirviendo para su presente y futuro.

Me formé como alumno de grado en la Facultad de Derecho de Cáceres durante cuatro años y lo llevo con el mismo orgullo que mostré cuando, seis años después, volví a entrar por sus puertas ya como profesor. Sensación extraña y a la vez ilusionante la de dar clases allí donde antes las has recibido, y más extraña si cabe cuando tus antiguos profesores son ahora tus compañeros. Un equipo de docentes que aúna el conocimiento y la prudencia de quienes atesoran más experiencia con el ímpetu de las nuevas generaciones que están, estamos, iniciando o consolidando la siempre inacabada y exigente carrera académica. Que la misma no era camino de rosas ni conllevaba grandes retribuciones lo sabíamos todos quienes por vocación nos adentramos en sus vericuetos de acreditaciones, publicaciones, investigaciones y burocracias varias, pero siempre supimos también que detrás subsistía la esencia de la docencia, de la impartición de conocimientos en un campo, el Derecho, que se renueva a cada segundo y que tan fundamental es para la formación de ciudadanía y para el correcto desarrollo de nuestra democracia constitucional. Porque el conocimiento, como dice el aforismo, es la única riqueza que al transmitirse no se pierde, la Facultad de Derecho atesora una riqueza enorme que no se mide en dinero.

Del vetusto palacio de la Generala en la ciudad monumental al edificio actual que hoy nos acoge en el campus universitario, se ha escrito una historia de lazos, relaciones y trabajo colectivo que persiste en el recuerdo de las primeras promociones y en la retina de las más recientes. Vaya mi reconocimiento sincero a todos los que han hecho posible esta Facultad de Derecho como comunidad, como esfuerzo común por una educación jurídica para una ciudadanía comprometida con la justicia y el Estado social y democrático de Derecho.