Comenta Compartir

Uno de los primeros ensayos que leí en mi adolescencia fue al mismo tiempo el primer libro en despertarme la conciencia. 'El imperio de la ... vergüenza', del entonces Relator Especial de las Naciones Unidas para la Alimentación, Jean Ziegler, es una minuciosa y fundamentada denuncia contra el reinado de las grandes corporaciones internacionales, que roban y saquean el planeta y que vulneran sistemáticamente los derechos humanos alrededor del globo. Pero lo que más me llamó la atención del texto fue el hincapié que hacía en el reparto de culpas a todo occidente y a sus ciudadanos por permitir este nuevo feudalismo. Especialmente enfatizaba nuestra culpa colectiva con el hambre en el mundo, puesto que, si históricamente había sido difícil o imposible erradicarlo por completo, los medios actuales de nuestra sociedad posindustrial, tecnológica y altamente conectada serían más que suficientes hoy para impedir que los niños y niñas de Yemen, Somalia o Sudán del Sur mueran cada día, cada hora, cada minuto, por falta de alimentos. Se dirá que nosotros individualmente, europeos o españoles, no podemos hacer nada, que suficiente tenemos ya con sobrevivir al modelo competitivo y neoliberal en el que estamos enclaustrados, y que los verdaderos culpables son los altos dirigentes, los líderes políticos y los dueños de las corporaciones. Pero no podemos obviar que, aunque unos son más culpables que otros, por supuesto, la responsabilidad por no hacer nada se reparte de forma más igualitaria. Más que resultado real o efectivo de nuestra posible acción lo que cuenta, siguiendo la máxima más preciada del cristianismo, son nuestra voluntad, nuestra conciencia y nuestra intención. Y las tres hoy están mayoritariamente ausentes cuando se trata de acabar con la extrema pobreza, la desigualdad, el hambre y la esclavitud moderna que nos rodea y que sustenta nuestro desaforado consumo.

La mejor prueba de esta nefanda realidad en la que todos participamos es el reciente intento, en el Reino Unido, de prohibir de raíz la posibilidad de presentar solicitudes de asilo a los inmigrantes que lleguen a sus islas. No es que se nieguen a concederlas o que dificulten su tramitación (España aquí no le iría en la zaga), sino que directamente han anunciado la prohibición de la misma solicitud. Algo que contraviene el derecho internacional de los derechos humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, algo que va contra las propias leyes británicas (Human Rights Act) y, sobre todo, contra el mínimo de moral y de ética que debiera poseer este occidente envilecido por el dinero. ¿Respuesta de la sociedad civil europea? Ninguna. ¿De la británica? Muy escasa. Y mientras el nuevo primer ministro (y multimillonario), Rishi Sunak, anunciaba la medida, su homóloga italiana Giorgia Meloni y el también homólogo en xenofobia, Matteo Salvini, se iban de fiesta y de karaoke el mismo día en que la guardia costera de su país seguía recogiendo cuerpos sin vida del mar. Entre ellos, el de una niña de cinco años. Nuestro imperio de la vergüenza, el de aquí y ahora.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY