Una habitación propia… y silenciosa

En 1928 la gran escritora británica Virginia Woolf impartió una serie de conferencias en la Universidad de Cambridge que un año después se publicaron bajo ... el nombre de 'Una habitación propia'. Con una palabra preciosa, delicada, erudita y llena de metáforas y de ansias de justicia, la tesis principal de Woolf es tan elocuente como directa: si a las mujeres les hubieran dejado un espacio propio, una libertad económica propia y les hubieran dado las mismas oportunidades que a los hombres, podría hoy ser tan famoso William Shakespeare como su hermana. Pero a esa (imaginaria) hermana nunca le dejaron ir al colegio, tuvo que quedarse a vivir en los espacios comunes de la casa, no pudo disfrutar de la compañía de los libros, del tiempo libre ni, tampoco, del silencio. He aquí, en este último apunte de Woolf, donde quisiera hoy detenerme, en el silencio como uno de los fundamentos de la libertad y de la independencia intelectuales.

Woolf se queja amargamente de que los londinenses del siglo XIX y de su época eran, aun así, ajenos al propio Shakespeare (a William), porque con las prisas, el ruido y los entretenimientos continuos de la gran ciudad se mostraban incapaces, simplemente, de leer, concentrarse y disfrutar de la lectura. Algo que denuncia también Ruskin en sus maravillosos comentarios sobre las obras de Giotto, cuando habla de la falta de creatividad asociada al individualismo de la gran ciudad moderna y a la ausencia de espacios de reflexión, sosiego, tranquilidad y silencio.

La crítica de Woolf me parece en estos días de mayor actualidad si cabe. Vivimos como vivimos, cada vez más en urbes grandes, en ciudades repletas de ruido donde el silencio no es posible. No el silencio absoluto, que quizá no existe o es inalcanzable, sino el silencio modulado de la naturaleza, de los pequeños pueblos, atravesado por el canto de algún pájaro, por el suave susurro de los ancianos o de los animales en el horizonte, del viento y la lluvia… de todos esos elementos que no son ruido, sino parte acompañante del silencio como 'potencia sanadora', siguiendo la calificación de Pablo D'Ors en su monumental 'Biografía del silencio'.

Que hay y debe haber ruido en las ciudades es una verdad de Perogrullo, pues la vida vivida con vitalidad comporta ruido, música, jolgorio y gritos. Pero lo del ruido español alcanza unos parámetros desquiciados para quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en otras latitudes. En ningún país se maltrata tanto al silencio como en España, ya sea por los gritos de todo el mundo, por los ladridos constantes de unos perros cada día más presentes por doquier o por el ensordecedor rugido de coches, motos y demás cacharros que hacen de cualquier ciudad española una tortura continua para quien quiere, simplemente, concentrarse un momento, leer, detenerse y disfrutar del silencio. Con el objetivo, recuerden, de regresar luego al ruido armado con la fuerza de la libertad intelectual que tanto echará en falta Virginia Woolf para las mujeres de todos los tiempos.