Nuestra fragilidad, fortaleza de la democracia

Asistimos estupefactos a la realidad que nos reflejan las televisiones, las redes sociales, los periódicos. ¿Puede estar pasando esto? Unas lluvias torrenciales han dejado más de doscientos fallecidos y parte de una región completamente devastada, y eso ha ocurrido en la España supuestamente avanzada y ... desarrollada del siglo XXI. Un candidato misógino, racista, xenófobo, maleducado, impulsivo y medio trastornado, con más de una condena a las espaldas, ha ganado las elecciones en la mayor potencia del mundo.

No son buenos tiempos, desde luego. La tragedia de la DANA ha puesto de manifiesto las carencias de coordinación entre administraciones y, posiblemente, la incompetencia de algunos dirigentes, autoridades y niveles institucionales. Tiempo habrá para dilucidar responsabilidades ante lo que parece ser, claramente, un colosal fallo de nuestro país. Pero lo que ha desvelado es sobre todo nuestra fragilidad humana y social, la vulnerabilidad de miles o millones de personas. El discurso individualista de la biopolítica neoliberal actual se evapora ante una evidencia palmaria: no somos nada ni nadie si permanecemos aislados y solo podemos vivir, sobrevivir y afrontar nuestra frágil condición con los otros, con los vecinos, con los amigos, los familiares y sí, también, con el conjunto de la comunidad política a la que pertenecemos, el Estado. Si nos quejamos de la ausencia de una respuesta contundente y pronta de este es porque identificamos que debe darla, que sin ella no podemos hacer nada. Quiten ustedes a los militares de la UME, a los guardias civiles, policías, sanitarios y equipos de emergencia… El escenario sería aún más dantesco. Necesitamos al Estado, porque el Estado debiéramos ser todos, el esfuerzo colectivo de un pueblo que, mediante la solidaridad y la unidad, se apoya mutuamente y se refuerza frente a la adversidad. Resulta paradójico que de estas situaciones a veces se beneficien quienes detestan lo público, quienes abogan por los recortes y por suprimir o degradar servicios esenciales, incluidos los de emergencia. Si hay alguna lección que nos pudiera dejar la catástrofe, esa podría y debería ser que solo entre todos, cuidando lo público, lo estatal, lo común, y fiscalizando la actuación de los poderes y de las instituciones que hemos creado, solo así, repito, podremos enfrentarnos a los retos y desafíos de un futuro que ya es presente y que, de momento, no alienta el optimismo.

Y sí, el mejor sistema, el único que de hecho permite ese cuidado entre todos de la casa común, la exigencia de responsabilidades, el control del poder, la seguridad colectiva y la salvaguarda de una mínima solidaridad, es la democracia. Imperfecta, desde luego, porque siempre lo será en tanto proyecto inacabado y permanentemente abierto a la mejora, pero democracia al fin y al cabo que permite, que nos pide y exige, que nos comprometamos con el entorno y con las comunidades de copertenencia para cuidarnos los unos a los otros en nuestra común fragilidad. Y eso es, precisamente, lo contrario de lo que desean los Trump de este mundo que cada día, lamentablemente, tienen más apoyo.