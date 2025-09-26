Europa en la encrucijada

Europa está en medio de una encrucijada de la que depende la supervivencia de su modelo y quizá su propia existencia diferenciada e independiente. Con ... una China cada vez más importante como actor global que actúa y opera sin escrúpulos a lo largo y ancho del globo, esquilmando recursos y haciéndose fuerte allí donde occidente, por incapacidad o por voluntad, se retira; con una Rusia que ha abandonado la cordura y los límites del derecho internacional, siguiendo la senda marcada por el inefable Bush, y que ha traído la guerra a las puertas mismas del viejo continente; con un Israel desbocado que quiere reconfigurar él solo Oriente Medio, a sangre y fuego, cometiendo crímenes contra la humanidad; y, en fin, con unos Estados Unidos que continúan ahora el segundo mandato de un Trump reforzado tanto por el respaldo popular como por la ausencia práctica de contrapoderes a nivel federal. El presidente controla las dos cámaras del Congreso, el Partido Republicano que él mismo ha dinamitado con la concentración de todo el poder en su persona y en su camarilla, y con un Tribunal Supremo escorado mayoritariamente hacia posiciones ultraconservadoras.

Sumen a esto, o contextualicen dichos fenómenos, tendencias y procesos, en la pérdida progresiva, y parece que últimamente abrupta, de legitimidad de la propia democracia constitucional como mejor sistema de gobierno en muchas partes del mundo. La autocracia, la personalización del poder, su concentración, la ausencia de límites, la negación del pluralismo y el populismo más exacerbado avanzan sin aparente freno en casi todos los continentes, también en una Europa cansada de sí misma y desnortada.

Estamos en la encrucijada, pues, ya que ni somos ni seremos posiblemente ya nunca tan importantes como lo que fuimos y porque nuestro sistema, el del Estado social y democrático de Derecho que persigue y busca materialmente ideales de justicia social, de igualdad real y efectiva y de libertad en común, está en peligro, tanto por estas amenazas y modelos antitéticos que nos rodean y que pronto serán hegemónicos (si no lo son ya) como por los desafíos y amenazas internos que tenemos dentro de nuestras propias fronteras. La extrema derecha iliberal se abre paso despreciando los marcos institucionales, la cultura de los derechos humanos y la base misma de la dignidad sobre la que estos se asientan, con discursos incendiarios que solo buscan identificar nuevos chivos expiatorios ante el cansancio de una ciudadanía carente de referentes y, aparentemente, de alternativas sólidas.

El gran historiador Peter Brown escribe en 'El mundo de la antigüedad tardía', sobre la caída progresiva de Roma, que «la idea de un imperio occidental unido era cada vez más ignorada por aquellos hombres que amaban en verdad el pequeño mundo de su provincia». La huida de las élites a sus provincias, la provincialización del imperio, acabó rematando su suerte. No hagamos lo mismo con Europa: abandonemos el ensimismamiento nacionalista y localista y apostemos fuertemente por una Europa unida en la diversidad, democrática y defensora ella misma de la democracia, si queremos simplemente sobrevivir.