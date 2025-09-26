HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CRUZANDO LINDES

Europa en la encrucijada

Gabriel Moreno González

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Europa está en medio de una encrucijada de la que depende la supervivencia de su modelo y quizá su propia existencia diferenciada e independiente. Con ... una China cada vez más importante como actor global que actúa y opera sin escrúpulos a lo largo y ancho del globo, esquilmando recursos y haciéndose fuerte allí donde occidente, por incapacidad o por voluntad, se retira; con una Rusia que ha abandonado la cordura y los límites del derecho internacional, siguiendo la senda marcada por el inefable Bush, y que ha traído la guerra a las puertas mismas del viejo continente; con un Israel desbocado que quiere reconfigurar él solo Oriente Medio, a sangre y fuego, cometiendo crímenes contra la humanidad; y, en fin, con unos Estados Unidos que continúan ahora el segundo mandato de un Trump reforzado tanto por el respaldo popular como por la ausencia práctica de contrapoderes a nivel federal. El presidente controla las dos cámaras del Congreso, el Partido Republicano que él mismo ha dinamitado con la concentración de todo el poder en su persona y en su camarilla, y con un Tribunal Supremo escorado mayoritariamente hacia posiciones ultraconservadoras.

Europa en la encrucijada