¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de noviembre, en Extremadura?
Cruzando lindes

La España de las dos velocidades

Gabriel Moreno González

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Amanecemos en un tren con destino Madrid y salida desde Cáceres. El vagón traquetea tanto que te impide leer o escribir correctamente, hay tramos que ... va a gasoil, otros con electricidad, unos rápidos, otros lentos y otros muy lentos. El baño está averiado. Casi todo el mundo duerme, ve el móvil o las musarañas. Llegamos a Atocha: caos, muchedumbres y los del tren extremeño, a pasar por una salida solo diseñada para nosotros, que somos de media distancia pero entramos por Cercanías, oye. Subimos a un AVE, destino Zaragoza: otra España. Un tren rápido, ágil, que en una hora te pone en Calatayud, que apenas traquetea y que va lleno de trajeados, de gente muy preocupada al teléfono y con las manos en el ordenador, que cuanto más pequeño es más ejecutivo parece uno. En teoría es el mismo país, pero permítanme dudarlo.

