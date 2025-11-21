La España de las dos velocidades

Amanecemos en un tren con destino Madrid y salida desde Cáceres. El vagón traquetea tanto que te impide leer o escribir correctamente, hay tramos que ... va a gasoil, otros con electricidad, unos rápidos, otros lentos y otros muy lentos. El baño está averiado. Casi todo el mundo duerme, ve el móvil o las musarañas. Llegamos a Atocha: caos, muchedumbres y los del tren extremeño, a pasar por una salida solo diseñada para nosotros, que somos de media distancia pero entramos por Cercanías, oye. Subimos a un AVE, destino Zaragoza: otra España. Un tren rápido, ágil, que en una hora te pone en Calatayud, que apenas traquetea y que va lleno de trajeados, de gente muy preocupada al teléfono y con las manos en el ordenador, que cuanto más pequeño es más ejecutivo parece uno. En teoría es el mismo país, pero permítanme dudarlo.

España son muchas Españas. Está la España despoblada, la vacía, la de las pequeñas y medianas ciudades, la llena y la hiperconcentrada. Está Madrid que, como diría la ínclita, es una España dentro de la propia España. Y está la España de los extrarradios, de la pobreza, de la desigualdad, de los edificios de ladrillo y hormigón, y luego la España de las urbanizaciones, las piscinas, la educación privada, los colegios bilingües y la segunda casa en la playa o en la montaña, como si España, por cierto, se deslizara constantemente entre el nivel del mar y el Mulhacén. Disraeli hablaba de «las dos naciones» para referirse a la extraordinaria desigualdad de la Inglaterra victoriana del siglo XIX, y nosotros tendríamos que hablar de «las múltiples naciones» que coexisten y a veces conviven unas con otras bajo el mismo el sol y los mismos símbolos, pero que cada día tienen menos que compartir, disfrutan de menos espacios de encuentro y utilizan lenguajes más diferenciados. Hay más distancia entre un adolescente urbanita de Madrid afín a alguna corriente suburbana, manga o cosplay y un joven español de pueblo o «de provincias», como se decía antes, que entre el primero y cualquier otro de Nueva York, Londres o Seúl. La globalización, que intenta uniformizarnos a todos por igual, afecta especialmente a las grandes urbes, que parecen así disociarse con el territorio del que históricamente estaban vinculadas para pasar a formar parte de una liga mundial, de un elenco planetario de megaciudades que tienen más en común entre sí, a veces, que con los países a los que dicen pertenecer.

No es posible abordar un catálogo serio y riguroso de reformas y de políticas públicas que refuercen nuestro maltrecho estado social y democrático de derecho si antes no entendemos, si antes no partimos, de estas Españas diversas, plurales, distintas, diferentes y, sobre todo, si no defendemos un mínimo sustrato compartido que logre integrarlas en un «proyecto sugestivo de vida en común», que diría Ortega, y que hoy parece brillar por su ausencia ante los desmanes, la insensatez y la cortedad política de tirios y troyanos.