Contra el escapismo

Comenta Compartir

Que vivimos en un escenario volátil, líquido, inestable y repleto de incertezas es una constatación que no precisa mucho esfuerzo intelectual o empírico. Aunque es ... innegable el avance de la ciencia y del bienestar material, la compleja realidad de lo que podría ser nuestro mundo y no es, y no lo es por los espurios intereses de unos pocos, tiende a decantar la balanza de cualquier análisis hacia el pesimismo.

Frente a la tosca materia de lo real, de ese afuera que nos atormenta cada vez que abrimos un periódico, vemos un telediario o sentimos desvanecerse entre los dedos, día a día, la seguridad de la tradición y de nuestras comunidades de copertenencia, caben al menos tres opciones. La primera, aceptar el mundo tal y como es, con sus imperfecciones, seguir nadando como se pueda en este maremagno de injusticias y vivir la vida hasta el final con el rostro alicaído, temeroso, pero superficialmente satisfecho. La segunda consistiría en negarse a vivir esta realidad, a compartir sus execrables procesos, a participar de esta sociedad narcisista, individualista, volcada en un pretendido «yo» que no es tal cosa sino el producto, cada vez más lastimero, de una biopolítica que nos condiciona y conforma sin ser siquiera conscientes de ello. Para conseguirlo, el que niega este mundo se «escapa» de él, se exilia en sí mismo para evitar cualquier contaminación, cualquier impureza, y se instala en los cómodos salones de su torre de marfil. Veo a mi alrededor, y sobre todo entre intelectuales y compañeros académicos y de oficios otrora llamados liberales, que esta opción lleva tiempo ganando la partida. Incluso en aquellos que antes habían estado comprometidos con lo público, con nuestras esferas de pertenencia común, parece prevalecer cierto escapismo, ya sea en mundos sutiles, como los que nos proporcionan la literatura, el arte, la música o las numerosas aficiones que pululan por doquier, ya en las más prosaicas vías del entretenimiento y el dejarse llevar por las series, plataformas y demás tendencias fútiles. Es, no lo niego, una tentación fuerte, y más para quien aprecia la cultura. El problema es que ese «alejarse de la realidad» hace que, al final, en algún momento, esa misma realidad problemática termine acercándose a uno, pero ya con la forma de una brutalidad descarnada. La tercera vía es la del compromiso, la que nos abren la curiosidad intelectual, el amor a la verdad y la conciencia, permanente, de que nuestro «yo» solo puede realizarse en, desde y para un «nosotros» en continua renovación. Somos lo que somos porque «somos», porque vivimos en lo colectivo y lo común vive en nosotros. Por tanto, cuidar de la virtud pública, de los espacios comunes, de este «habitar» compartido, es una obligación de primer orden. Hegel afirmaba que «solo arriesgando la vida se mantiene la libertad», y lo que hoy más necesitamos son los espíritus arriesgados, los que no se amedrentan, aquellos que enarbolan frente a la mentira, el horror, la violencia y la mezquindad, las armas de la verdad, del conocimiento y de la lucha por la conquista de una verdadera democracia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY