Elogio de la Navidad

Comenta Compartir

Recuerdo como si fuera ayer aquellas largas nocheviejas en las que mi abuela Beatriz, al terminar el repique de las campanas televisadas, nos obligaba a ... salir a la calle y ver, con nuestros ojos, la primera noche del nuevo año. Como si el firmamento cambiara por la necesidad humana de diseccionar y ordenar el tiempo, aquella imagen se proyecta ahora en mi memoria como metáfora de lo que somos y siempre hemos sido: seres frágiles que observamos el cielo desde los tiempos de Homero con una mezcla de temor y admiración y que queremos, o creemos, poder cambiar a su vez este mundo de horizontes que nos rodea. En ese encuentro entre la insignificancia humana y sus deseos de dominación creo que reside una de las respuestas al permanente enigma de nuestra condición. Y qué mejor momento para comprobarlo que la Navidad, esos días de reencuentro y recogimiento familiar que son también, aunque lo hayamos olvidado, de reafirmación de nuestra singularidad en el mundo. Porque lo que se celebra es la Vida en mayúsculas, el nacimiento como misterio en el que se aúna la fragilidad del niño que llora desde el pesebre y la fuerza que guarda en su seno, la semilla que aún tardará en convertirse en árbol maduro. La imagen que nos muestra el Cristianismo no puede ser más directa: un niño-Dios, es decir, la combinación entre lo más débil, dependiente y delicado, y la magnificencia y la gloria del que todo lo puede. En un humilde establo viene al mundo el ser más frágil y el más poderoso, esto es, un ser tan humano como divino. El mensaje es claro… Todos, por insignificantes que seamos, participamos de la trascendencia, del propio Dios, y por eso todos, sin exclusiones, somos hermanos, hermanas. «Ya no hay judío ni gentil; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno», afirmó Pablo de Tarso.

Lo endeble y lo sublime se dan la mano en el pesebre para mostrarnos, al calor que nos otorga la naturaleza protectora de los animales, qué somos y qué podemos llegar a ser. También que la vida no es fácil desde el inicio. Nos cuenta Lucas que María dio a luz en un establo porque no había sitio para ella en la posada. Ni aun estando de parto nadie quiso cederle su cama, su espacio. Un sitio que, en cambio, sí le buscó, le procuró y le pagó el buen samaritano a aquel desgraciado medio muerto que estaba tirado en una cuneta en el camino de Jerusalén a Jericó. La posada como símbolo de la solidaridad que podemos defender frente a quienes no tienen piedad ni se reconocen a sí mismos como hermanos; frente a quienes apalean al desconocido, ya sea migrante, pobre o extranjero, y no entienden el misterio del nacimiento, de la debilidad y grandeza del ser humano que mi abuela, todas las nocheviejas, nos demostraba al obligarnos a contemplar con asombro el cielo del año nuevo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión