Descoordinación autonómica en las oposiciones

Se dice que toda generalización es injusta y posiblemente así sea. Desde luego estoy convencido de que las soflamas que tienden a demonizar el sistema ... autonómico español con frases vacías o con reduccionismos vanos pertenecen a ese género de generalizaciones que no se corresponden con la realidad. Una realidad compleja, claro está, pero que ha demostrado en estas décadas la capacidad de extender los servicios (y los derechos) a todo el territorio, especialmente al rural; de seguir renovando las administraciones y adaptándolas a las necesidades del siglo XXI y sí, también, de haber acercado los niveles institucionales y políticos a la ciudadanía y sus demandas. Por supuesto que el sistema es siempre perfeccionable, y el nuestro lo es especialmente debido a una serie de defectos de base y problemáticas derivadas sobre las que se han vertido ya ríos de tinta. Hoy quisiera centrarme en una de esas cuestiones que llaman imperiosamente a la reforma, cual es la relativa a las convocatorias de oposiciones para los cuerpos de secundaria.

Como ha venido recogiendo este periódico, vuelve a haber controversia y polémica en torno al concurso-oposición de este año debido, fundamentalmente, a la falta de coordinación entre las comunidades autónomas convocantes. Al no coincidir esta vez la convocatoria en todas las regiones y para algunas especialidades, los opositores se han volcado en aquellas comunidades, como la extremeña, donde sí se han convocado, provocándose un aluvión de inscritos. En la especialidad de Geografía e Historia, por ejemplo, se registra más del doble de opositores como consecuencia, sobre todo, de la altísima presencia de andaluces al no convocarse la prueba en su región. Ahora bien, hasta aquí la justicia y equidad se mantienen en la medida en que el mérito y la capacidad son objetivamente medidos en igualdad de condiciones. El problema reside en que esto no es así en todas las autonomías, lo que provoca que, en la nuestra, ande el río tan revuelto. Me explico.

En regiones como Aragón o Andalucía, sus decretos de interinos conceden prioridad a quienes ya figuren en las bolsas o listas de sustitución de sus respectivas comunidades autonómas habiendo trabajado solo un día, medida que busca proteger a los opositores propios con la vista puesta en la estabilización general de las plazas. Al no priorizarse a los interinos de las listas extremeñas, en el concurso de Extremadura se está facilitando el acceso a los interinos de otras comunidades, aunque al revés no ocurra, asimetría esta que provoca una, cuanto menos, inequidad manifiesta. A ello hemos de añadir que regiones como Castilla y León han decidido mantener un nivel de pruebas en el concurso-oposición más difícil que en la convocatoria extraordinaria de Extremadura, ya que en esta última no hay ahora parte práctica y ninguna fase es eliminatoria.

Coordinación no es uniformidad, pero autonomía tampoco es el sálvese quien pueda constante. Una mayor coordinación entre las comunidades autónomas en las convocatorias de oposiciones a secundaria no es solo pertinente, sino también necesaria para seguir mejorando el sistema territorial que nos dimos con nuestra (maltratada) Constitución.