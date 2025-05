Creamos de una vez en Extremadura

No son pocos los autores que del hilo finísimo de la memoria de una infancia fugaz extraen las hebras con las que escribir miles de ... páginas, como hace con maestría Landero, pero son más aquellos que recrean, a veces desde el idealismo, un mundo que nunca conocieron y en el que se representan a sí mismos con la «saudade» propia de quienes siempre se adentran en el pasado.

Extremadura está llena de autores y cantores de esta segunda especie, aquellos que viven de un recuerdo inventado, confuso, extraviado o simplemente imaginario de una tierra de la que dicen pertenecer, pero a la que solo regresan para recoger algún premio, para dar algún concierto o ganar dinero. Lo de decirse «ser extremeño» viviendo fuera de Extremadura desde hace décadas, y desde hace tiempo por voluntad propia, es algo muy propio de esta región despreciada históricamente por tirios y troyanos, y que parece haber desplegado una recua diferenciada de escritores, cantantes, intelectuales o artistas que se nutren de ese desprecio, de una imagen idealizada o ideal de una Extremadura que ya ha cambiado, y mucho, y que apenas conocen en su realidad actual, cotidiana y diaria. Estoy cansado de los cantautores de turno que llevan desde la primera infancia sin pisar suelo extremeño más que algún mes o alguna fecha aislada, y que además tienen el coraje de quejarse de que en «su región» no se les aprecia, cuando en verdad es uno de los pocos sitios donde se les hace un poco de caso. Pero más cansado estoy de que se explote continuamente esa imagen de una Extremadura atrasada, en blanco y negro, de Puerto Hurraco y Santos Inocentes, esa especie de ensimismamiento y hasta recreación en la cultura del resentimiento. Como todos esos que ahora culturalizan las manifestaciones más claras de la pobreza de antaño y la consideran parte de una identidad diferenciada.

Extremadura ha cambiado, sí, y a mejor. No hace falta seguir excusándose a cada momento en las inauguraciones, en las graduaciones, en los discursos oficiales e institucionales, del valor propio de lo conseguido en Extremadura destacando, más de cuarenta años después de conseguir la autonomía, que todo sigue siendo un logro propio y que no somos menos que otras regiones. Algo que ocurre a cada instante en la Universidad, cuando en muchos discursos se recurre a la fórmula manida de que «hay que sentirse tan orgulloso de ser de la UEx como de cualquier otra», de que es «tan buena universidad como cualquiera» etc. De verdad, paren ya. El desarrollo de Extremadura, sus potencialidades de futuro, comienzan por identificar el grado ya conseguido y abandonar cualquier complejo de inferioridad y las lógicas continuas del agravio territorial y de las «diferencias extremeñas». Creamos de una vez por todas en Extremadura, dejemos de considerar a nuestra región y a nuestras instituciones como en una permanente minoría de edad, y utilicemos los instrumentos que nos brinda la autonomía para seguir aprovechando las potencialidades de esta tierra y superar así nuestras carencias, que son muchas, desde luego, pero no intemporales o eternas.