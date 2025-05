El continuo dislate de lo local

Comenta Compartir

El pasado 20 de diciembre el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto-ley 6/2023, por el que se aprueban medidas urgentes para ... la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Como saben, los Reales Decretos-leyes son normas con rango de ley que, excepcionalmente y para casos de «extraordinaria y urgente necesidad», puede aprobar el Gobierno y no el parlamento, aunque este tenga que pronunciarse finalmente sobre la convalidación o no de su contenido. Estamos acostumbrados desde hace años (¡décadas!, más bien) a que los distintos gobiernos aprueben sin ton ni son decretos-leyes que no respetan mínimamente los requisitos constitucionales, por lo que no nos puede sorprender que este último sea también, en muchos de sus preceptos, abiertamente inconstitucional. Sí llama la atención, en cambio, la extensión de la norma, que se divide en «libros» ante la necesidad de estructurarla mínimamente, máxime cuando concurren tantos y tan variopintos ámbitos que son objeto de reforma o alternación normativa.

Quisiera centrarme aquí y ahora en las modificaciones que afectan al régimen local. Ya es un lugar casi común el partir del desastre absoluto en el que nuestro mundo municipal está inmerso desde hace décadas, afectado especialmente por una planta local ultrafragmentada (8.131 municipios), por la imposibilidad de que la autonomía municipal sea real y efectiva ante las pocas capacidades de la mayoría de los entes locales, que cuentan con poblaciones muy reducidas y escalas de gestión minúsculas o, cómo no, por la inadecuada y maltrecha financiación local, que precisaría, esta vez sí, de una urgente reforma de calado. Por no hablar, claro, de la ausencia del principio de diferenciación local en el conjunto del ordenamiento jurídico, que las más de las veces sigue tratando igual a ayuntamientos con capacidades tan dispares como Madrid o Salorino, algo especialmente notable en cuanto a los requisitos y exigencias que impone la Ley de Contratos del Sector Público. Tan necesitado está de mejora el régimen local que uno se esperaría, de este Real Decreto-ley ómnibus, tan extenso e intenso, alguna medida en esa dirección. ¡Pues no! Todo lo contrario. Sin mediar palabra y sin justificación alguna, la nueva norma rebaja de 5.000 a 4.000 los habitantes necesarios para segregar y crear un nuevo municipio. Es decir, se ahonda aún más (y miren que es difícil) en el inframunicipalismo español, en el excesivo número de municipios y en su reducidísimo tamaño. La causa, como ha apuntado el compañero Josu de Miguel, es una demanda política del PNV para que así pueda segregarse un barrio de una ciudad de Vizcaya, que lleva pidiendo la independencia local desde hace tiempo. Infausta esta eterna pretensión española (y vasca) al particularismo, que diría Ortega. Lo que se completa con la cesión al Gobierno vasco de las competencias para los procesos de selección de los secretarios e interventores de ayuntamientos, rompiéndose así la unidad de estos cuerpos nacionales. Esto es, seguimos y seguiremos instalados en el continuo dislate de lo local.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY