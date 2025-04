Un cementerio para los musulmanes de Extremadura

De la Ilíada a los Evangelios, de las obras de Sófocles al Corán, de Arlington al cementerio judío de Praga, la importancia de enterrar a ... nuestros muertos y a nuestros propios huesos cuando llegue el postrer lamento atraviesa todas las culturas, cosmovisiones, religiones y civilizaciones que existen y han existido. La inmortal obra de Homero acaba no con el caballo de madera dentro de las murallas de Troya, sino con el rescate del cadáver de Héctor por su padre y sus honras fúnebres. La idea misma de desobediencia civil descansa en la reflexión occidental en el relato de Antígona, en la superioridad de una ley no escrita, natural, sobre la ley civil que impide enterrar a su hermano. En fin, ni al propio Jesucristo, vejado y crucificado, le negaron los romanos una sepultura digna.

La centralidad de este arquetipo, de esta necesidad intemporal del ser humano, parece haber sido naturalizada por todos nosotros en este siglo XXI, donde a la muerte de un ser querido lo normal es que le suceda su funeral y entierro, una serie de ritos que ayudan a superar el duelo y a pasar de verso en este poderoso drama que es la vida. Pero no ocurre así para muchos de nuestros vecinos, españoles y extranjeros, que viven y son de Extremadura. Más de 21.000 musulmanes y musulmanas de la región no pueden enterrar a sus muertos en la tierra en la que viven y trabajan. A pesar de que en España existen decenas de espacios para enterramientos islámicos, en Extremadura se le niega sistemáticamente esta posibilidad, y este derecho, a nuestros vecinos, que deben trasladar los restos de sus seres queridos a otras comunidades autónomas o directamente a los países de origen familiar, aumentando considerablemente los costes y, sobre todo, alejando el recuerdo y homenaje a los fallecidos del lugar donde habitaban.

La comunidad islámica de Extremadura, con el delegado de la Comisión Islámica de España e imán de la mezquita de Badajoz a la cabeza, el incansable Adel Najjar, llevan más de veinte años demandando un espacio propio para el enterramiento por rito musulmán. No hay ningún obstáculo en la normativa de policía mortuoria, no hay ningún impedimento jurídico: al contrario, la ley obliga a que los ayuntamientos faciliten dicho espacio. En concreto, la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, desarrollo a su vez del principio de cooperación con las confesiones religiosas constitucionalmente establecido (art. 16.3), en su artículo 2.5 reconoce el derecho «a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales». Por todo ello, seguir negándole a miles de ciudadanos que viven en Extremadura un derecho que les corresponde legalmente no solo constituye una tremenda injusticia que atenta contra uno de los principios fundamentales que vertebran nuestras culturas, sino también una clara y abierta ilegalidad.