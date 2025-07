Un brindis por los pueblos

Hace poco, conversando con unos conocidos, intentaban convencerme de que había más vida y más posibilidades de relación social en las ciudades que en los ... pueblos, a lo que yo, que ha empecinado no me gana nadie, les replicaba que no, que en los pueblos terminas conociendo más gente y mejor, y que las redes son mucho más amplias que en la mayor de las ciudades del mundo, donde el anonimato y la despersonalización de todo triunfan. Es más, que en muchas de las relaciones que ellos (o que yo) tuvieran en las ciudades solo existía un mero interés instrumental, de parte, muchas veces espurio y guiado por un objetivo concreto, dada la dinámica de la vida urbana, las exigencias de tiempo y de sacrificio personales ante los altares del rendimiento, la competitividad y la pretendida realización individual(lista).

El caso es que, por aquella conversación, acabé releyendo con placer 'Un brindis por San Martiriano', del cineasta catalán Albert Serra, una pequeña obra de arte que constituye una de las más condensadas e intensas loas a la vida en lo rural y en las pequeñas y medianas ciudades que he leído últimamente. Como defiende Serra, en estos espacios más pequeños, más humanos, las relaciones siguen siendo más naturales, emotivas, no tan intelectivas, racionales, instrumentales o frías, y las posibilidades de sociabilización son mucho más diversas y amplias. Es normal que alguien de un pueblo termine conociendo más o menos bien a cientos de personas, con las que no media ningún interés mercantil, laboral o de lucro, mientras que en las grandes ciudades lo normal es moverse en un círculo reducido en comparación con las posibilidades que las mismas podrían ofrecer, círculo que muchas veces se circunscribe al trabajo o a intereses muy específicos. La carencia de esas relaciones afectivas, de esos círculos de amistad y fraternidad verdaderos y auténticos, es lo que lleva a más de uno a meterse de lleno en aventuras tan diversas como los mundos contraculturales, los escapismos frikis, las pseudosectas, las tribus urbanas y, en general, en la proliferación desternillante de idioteces colectivas elevadas a la categoría de identidad y de diferencia. Pero en los pueblos, en las pequeñas y medianas ciudades donde aparentemente «nunca pasa nada», no necesitamos de esas vías de escape, de esos expedientes, sino que es la propia vida social y colectiva la que nos proporciona las herramientas, tradicionales, seculares e incluso ancestrales de vivir y sentirnos en comunidad y miembros de un todo en el que nos reconocemos y donde nos reconocen. Claro que no hay que dejarse llevar por la idealización romántica de las pequeñas comunidades, que esconde también no poco complejo de urbanita que es consciente de su miedo a la libertad, que diría Fromm, pero creo que es indudable que las posibilidades que brindan de un crecimiento vital más completo son muchos mayores que las que nos ofrecen, cual mercado, las ciudades. En fin, lean a Albert Serra y el brindis al que nos invita por su pueblo… No se arrepentirán.