Begoña y Vicente, amor a los libros y a la vida

Comenta Compartir

Era 2014. Estaba yo recién aterrizado en la ciudad de Valencia, a orillas de ese mediterráneo tan nuestro, cuando conocí a Begoña y Vicente. Mi interés por la vida y la obra de Manuel Azaña, que mantengo, me hizo comprar un libro que la editorial ... Media Vaca acababa de sacar y en el que se reproducía con ilustraciones la carta que el presidente había enviado a su amigo y abogado Ángel Ossorio nada más terminar la guerra incivil. Llamé a la editorial y, para mi sorpresa, me citaron en un piso del ensanche burgués de la ciudad, donde me harían entrega de la adquisición. Extraña editorial, pensé, y allí que acudí con un renovado interés por la obra y por quienes la habían editado.

Difícil explicar mi asombro. De repente me encontré en un piso grande, diáfano, donde sus inquilinos vivían a diario, y vivían además rodeados de miles de libros que forraban con cierto orden las paredes, las escaleras, los sillones, las mesas. Y en medio de ellos Begoña y Vicente, dos leyendas ya del mundo editorial español e iberoamericano. Ajenos a las lógicas competitivas del mercado, fuera de los focos y del boato, lejos de los dos centros editoriales españoles, Madrid y Barcelona, ambos han ido fraguando una editorial única, Media Vaca, internacionalmente reconocida, que con el paso del tiempo y con la paciencia, esfuerzo y tesón que solo pueden mostrar los bibliófilos, ha conseguido ofrecer un catálogo de pocas pero muy cuidadas, únicas y valiosas obras. Libros para niños, ilustrados, reediciones de obras olvidadas… libros sin una mácula de error, de errata, perfectamente editados, con cariño, tiempo y dedicación. De entre ellos destaca una de las últimas producciones de Media Vaca, 'Trasmundo de Goya', la reedición del estudio canónico que realizó Edith Helman en 1963 sobre las fuentes literarias de los caprichos del aragonés y que cuenta con la reproducción de los mismos en la serie conservada en el Museo Helga de Alvear de Cáceres. Desde aquel día de 2014, en el que estuve horas hablando con ellos (y ellos conmigo, un desconocido) de Manuel Azaña, cultivé una amistad que con los años y las distancias sobrevenidas se ha mantenido. Begoña y Vicente son dos personas únicas, supervivientes de una forma de entender los libros, la vida y nuestro entorno que parece extinguirse. Hablan con una cadencia suave, de una lentitud portuguesa que en vez de exasperar tranquiliza, y expresan con sus palabras un trasmundo de cultura, lecturas y erudición difícil hoy de atesorar entre tantos estímulos artificiales. Pero su mundo no se queda en el aislamiento kantiano del lector absorto, sino que se expande en el compromiso público con los derechos humanos, especialmente de las personas migrantes, que lleva a Begoña a ejercer la abogacía y la defensa jurídica de los más olvidados. Palabra escrita y acción, cultura y compromiso, resistencia a las infames lógicas del presente… referencias, en fin, para un futuro que algún día deberíamos poder llegar a atisbar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión