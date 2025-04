Artesanos: tesoro de Valencia de Alcántara

En las periferias de las periferias, fuera de la atención mediática y lejos de los centros económicos y políticos de poder, es donde en ocasiones ... se encuentran las esencias que han caracterizado y definido a nuestras culturas y sociedades. Durante la larga decadencia del Imperio romano era un lugar común para los autores antiguos el identificar la supervivencia de los valores y de las ideas de Roma no con la ciudad eterna, sino con las lejanas provincias que hacía tiempo habían recogido el testigo de su gloria. Quienes más romanos se consideraban eran muchas veces los que más distantes habían estado de la 'Caput mundi', reducida progresivamente a un amasijo de incipientes ruinas.

En los centros actuales del capitalismo global, en las grandes urbes que jalonan nuestra geografía occidental como islas pretendidamente autosuficientes y, sobre todo, autorreferenciales, se ha venido imponiendo una homogeneidad de costumbres y de modos de vida que, rasurada por el consumo de masas y la mercadotecnia de producción industrial, hace indistinguibles ya a unas ciudades de otras. Pero lejos, muy lejos, pervive aún la pequeña escala, humana, de las cosas cotidianas, aquellas que reciben la atención del tiempo y del esfuerzo colectivo con un mimo y una paciencia que no existen, no pueden existir, en las metrópolis contemporáneas. En mi caso, en los pueblos de la raya, en la pequeña patria transfronteriza en la que he tenido el placer de crecer, de aprender y de vivir, puede uno encontrar ese espacio de certeza, de seguridad, de relaciones humanas no mercantilizadas, de tiempo tranquilo que relativiza los pequeños problemas de la vida diaria al situarlos, simplemente, en su escala adecuada.

Debemos apostar por aquello que nos identifica con lo que fuimos, aún somos y, espero, nunca dejemos de ser Sociedad Fomento de Artesanos

En Valencia de Alcántara, la villa que desde hace siglos defiende el bastión de una frontera hoy difuminada, se conserva uno de esos lugares que van a contracorriente (y menos mal) de las lógicas perversas de un presente líquido, absorbente e individualista. La Sociedad Fomento de Artesanos, fundada en 1879 en el corazón del pueblo, es uno de los casinos más antiguos de la región, un espacio de encuentro y confraternización, de palabra sosegada, vino largo, dominó y billar, de prensa y olor a libro viejo, de costumbres propias y hospitalidad. Y aunque ha mucho tiempo que pasó su momento de máximo esplendor, sus casi hoy trescientos socios siguen dando sentido a la particularidad propia de lo rural, de la Extremadura auténtica y rayana que todavía no se ha rendido a los cantos de sirena de la falsa uniformidad urbana y consumista. Entre sus vetustos muros crecen nuevas generaciones, los adultos se entretienen con las palabras que sobrevuelan como un susurro sus galerías y los ancianos encuentran recogimiento. Conservar tesoros como Artesanos no solo ha de deberse a una querencia por lo nostálgico, sino, sobre todo, por un mandato ético, moral y común de preservar, relanzar y seguir apostando por aquello que nos identifica con lo que fuimos, aún somos y, espero, nunca dejemos de ser.