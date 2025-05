Y todavía arden las velas

En la magnífica novela de Joseph Roth 'La marcha Radetzky' se describe una imagen que vale como metáfora de nuestros días para la vieja Europa. ... Cuando ya se había extendido la luz eléctrica y hasta el último austrohúngaro podía encender una lámpara, «en el palacio de Francisco José solían arder aún las velas». El anciano emperador, cansado, agotado, símbolo de un mundo de ayer periclitado, de aquel siglo XIX de príncipes, diplomacia y alianzas, bailes engalanados y palacios majestuosos, se seguía aferrando a la calidez de las antiguas velas. El miedo al cambio, la nostalgia por algo que pasó y ya no es, recorre también la Europa de hoy, ensimismada a veces en problemas locales, de lindes, y sin el ímpetu que había caracterizado a su voluntad más ambiciosa y transformadora.

Sin ser conscientes de que apenas somos el 7% de la población mundial y de que ya no figuramos en el centro del mapa de Mercator, seguimos empecinados en disputas vanas que nos enfrentan, en nacionalismos caducos y trasnochados que no se percatan siquiera del mundo complejo que nos rodea y, en fin, en localismos cada vez más inexplicables que confunden el necesario y eterno arraigo a la verdadera patria, nuestros terruños, con los olores telúricos del folclore y de las ensoñaciones románticas.

Si queremos ser un continente condenado a convertirse en un mero museo al aire libre, en un destino para estetas y nuevos ricos de todo el globo, seamos al menos conscientes de que en los museos se exponen solo ruinas. Quizá por eso el conde Morstin, otro genial personaje de Roth, se aferra al busto de su emperador, de aquel anciano Francisco José, cuando este ya ha desaparecido con su imperio y ha dejado huérfanos de patria a millones de súbditos. Aferrarse a las ruinas puede ser una opción para el nostálgico, para quien se regodee de la «grande bellezza» sorrentiniana, pero no para aquellos que deseamos que nuestro mundo no agonice y desparezca. «Unos y otros sabían que la ciudad estaba en peligro, pero inmersos en sus propias preocupaciones no habían comprendido la gravedad del peligro», escribe sir Steven Runciman sobre la caída de Constantinopla, cuando en medio del asedio los bizantinos continuaban enfrascados en sus guerras internas, en sus disputas teológicas y sus particularismos. El caso de España es posiblemente paradigmático de cómo el solipsismo puede crear compartimentos estancos de rencores territoriales en medio de una balsa de piedra cada día más endeble que debe cursar océanos cada día, también, más tormentosos. Y es que, o despertamos como europeos y como españoles y retomamos con fuerza el proyecto de nuestra Unión en la diversidad, o las campanas de Bizancio repicarán por última vez y terminarán apagando, con su estruendo, las luces del viejo emperador y la nostalgia de nuestro sueño de bienestar y seguridad. Seamos valientes y relancemos la idea de Kant, de Hugo, de Monnet, de Madariaga y de Veil: hagamos Europa.