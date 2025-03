La Agencia de Salud Pública, a Cáceres

Comenta Compartir

El Gobierno de España, en la actual legislatura, ha creado por primera vez un procedimiento específico para determinar las sedes de los nuevos organismos que ... se creen en la Administración General del Estado con la pretensión, explícita, de que los mismos no acaben siendo absorbidos por la dinámica centrípeta de Madrid o Barcelona. Repartir las nuevas instituciones por el conjunto del país, se dice en el propio Real Decreto regulador, no solo ayudará al relanzamiento económico de zonas con menos dinamismo, sino también a mejorar la cohesión territorial de España, aquejada desde hace siglos de un centralismo atronador en lo que a la actuación y operatividad de la administración estatal se refiere. Ya lo hemos dicho en estas páginas en más de una ocasión, pero no está de más volver a repetirlo. ¿Por qué Salvamento Marítimo o el Instituto Cervantes tienen que estar en Madrid? Una ciudad ya de por sí grande, que no precisa de más organismos ni de más apoyo del que goza del Estado central. De aquí que sea bienvenida la apuesta del Gobierno y el procedimiento que se ha creado para, bajo parámetros objetivos, decidir la distribución de las sedes. Con ello, además, se facilitará una mayor adscripción simbólica entre la ciudadanía de las regiones «periféricas» y el proyecto común y compartido del propio Estado al que pertenecen.

Pues bien, en esas estamos ahora mismo con la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), un organismo cuyo anteproyecto ya se ha aprobado y que constituye una promesa reiteradamente incumplida desde 2011 pero que ahora, tras la pandemia, parece finalmente cobrar vida. El Gobierno ya ha puesto en marcha la maquinaria de su creación y el procedimiento de determinación de sedes se va a activar. El mismo permite que municipios, diputaciones provinciales o comunidades autónomas presenten candidaturas, y la Junta de Extremadura ya ha ofrecido la región como posible destinataria de la instalación de la Agencia, pensada para coordinar la respuesta integral ante los nuevos retos en materia de salud pública, incluidos los epidemiológicos. Quizá sería oportuno que, con el apoyo de la propia Junta, se presentara una candidatura desde la ciudad de Cáceres y su Ayuntamiento para albergar la sede. Motivos y fundamentos objetivos reforzarían y apoyarían la posible decisión: tenemos un hospital universitario nuevo, una Facultad de Enfermería y otra de Veterinaria, y un centro nacional, el de Mínima Invasión, que es referente europeo en la materia. Además se cumpliría uno de los objetivos del nuevo procedimiento, como es el de favorecer zonas aquejadas de decrecimiento demográfico (y la provincia de Cáceres lo es) y tradicionalmente alejadas de los centros económicos relevantes. La propuesta, que debería armarse con datos y un informe riguroso, seguro que contaría con el apoyo unánime de la corporación, de la Universidad y de la sociedad civil cacereña y, si finalmente no fuera reconocida, aportaría posicionamiento y visibilidad a la infraestructura sanitaria e investigadora con la que ya cuenta la ciudad. ¿Por qué no? Como dicen en mi tierra, por pedir que no sea.

