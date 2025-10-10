HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cruzando lindes

Acostumbrarnos a lo peor

Gabriel Moreno González

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Jonathan Swift publicó en 1725 su obra más leída y reconocida, 'Los viajes de Gulliver', que además de ser una fantástica sátira sobre la literatura ... de viajes en general y sobre la propia inventiva, constituye una de las más mordaces críticas que se han escrito nunca de la condición humana. En el último viaje, el médico británico Lemuel Gulliver acaba tirado y abandonado en una isla remota y desconocida en la que, atónito, comprueba que sus únicos seres racionales, con capacidad de habla y de organizarse, son los caballos, llamados houyhnhms, quienes tienen además sometidos a un animal fiero, mezquino, despiadado, miserable, depravado, violento, huraño, asqueroso y sucio, los yahoos. Para su sorpresa, Gulliver constata que estos últimos seres son como los humanos, pero más salvajes porque parecen no demostrar raciocinio ni rasco civilizacional alguno. Los houyhnhms, los caballos que son amos y señores de la isla, se muestran en cambio virtuosos, educados, hospitalarios, casi perfectos, hasta el punto de que en su lengua no conocen las palabras asociadas a la maldad, el vicio o la mentira.

