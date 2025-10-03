Del adelanto electoral

Muy presente está, en estos días, el debate en torno a los efectos de una convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Extremadura y la propuesta ... de reforma del Reglamento de la Asamblea presentada por el Partido Popular. Al margen por completo de toda consideración política y constriñéndonos estrictamente a la cuestión jurídica, se hace necesario aclarar algunos aspectos sustanciales, y más aún ante las posibles confusiones y malinterpretaciones que pudieran darse.

Desde luego, no hay controversia en cuanto a la potestad y la capacidad que tiene la Presidenta de la Junta de Extremadura de disolver la Asamblea y convocar elecciones, ya que así lo reconoce nuestro Estatuto desde la reforma del año 1999. El artículo 27 sólo impone dos limitaciones: que no esté en trámite una moción de censura y que la disolución no se realice antes de que transcurra un año de la anterior. Se abandonó así la pacata consideración del parlamentarismo autonómico que había existido desde los pactos del 81. Por su parte, la ley del Gobierno de Extremadura también limita la posibilidad de disolución cuando esté convocado un proceso electoral estatal.

El posible problema residía en la duración de esa nueva legislatura que echara a andar tras la disolución y convocatoria anticipadas. Muchas Comunidades Autónomas recogieron en sus Estatutos que el nuevo parlamento surgido tras las urnas tendría que finalizar cuando le hubiera tocado al mandato anterior u originario, en el entendimiento de que de este modo se mantenía un calendario de elecciones autonómicas uniforme en la mayor parte de España. Y así, en efecto, lo recogió la reforma extremeña antes mencionada de 1999, que establecía esa vinculación temporal de la nueva legislatura a la anterior.

No obstante, en la reforma estatutaria, profunda, intensa y extensa, que se produjo en 2011 y que da forma al Estatuto de Extremadura actual, se eliminó expresamente esa previsión y esa vinculación limitativa. El artículo 16, en su redacción vigente, establece que la Asamblea «es elegida por cuatro años» y no dice nada sobre la duración de las legislaturas que traigan causa de una convocatoria anticipada. Por ello, ante dicho silencio y ante la supresión expresa en 2011 de aquella limitación temporal, habría de entenderse que, en efecto, la nueva legislatura contaría desde cero y que duraría cuatro años, salvo una nueva disolución anticipada. Una vez eliminado específicamente el límite que existió entre 1999 y 2011 se aplicaría, simplemente, la previsión genérica del artículo 16, la de la duración de cuatro años. Algo que debe ser bienvenido, como he reiterado siempre que he tenido la oportunidad de hacerlo, ya que se está permitiendo con ello individualizar el significado político de los ciclos electorales autonómicos para evitar que los mismos se confundan o se identifiquen con los nacionales, dando a la política regional el protagonismo que se merece en sus propios comicios.

El Reglamento de la Asamblea, sin embargo, añade confusión al respecto, pues mantiene la vinculación temporal con la anterior legislatura, con la originaria, para los casos de falta de investidura de los candidatos a presidente y para la convocatoria anticipada de elecciones (con muy mala técnica, todo sea dicho). Se debe, posiblemente, a una falta de adaptación del Reglamento a la nueva redacción estatutaria (o a la interpretación más adecuada que de la misma se haga). Por ello, la reforma propuesta es viable jurídicamente y se adaptaría, en una interpretación jurídicamente correcta y posible, a lo establecido en nuestro Estatuto de Autonomía; norma que respecto al Reglamento parlamentario es, lógicamente, superior. Asimismo, sería conveniente modificar el artículo 43 de la ley del Gobierno y de la Administración de Extremadura, ya que contempla una obligación similar en la que se mantiene la vinculación temporal con la legislatura anterior y disuelta.

Con todo, es innegable que el lugar óptimo o idóneo para aclarar, en caso de que hubiera duda, la duración de las legislaturas debe ser el Estatuto y no el Reglamento de la Asamblea o una ley ordinaria. Los reglamentos parlamentarios tienen como misión regular el funcionamiento interno de las cámaras y es inadecuado, aunque lamentablemente no infrecuente, que recojan previsiones con efectos ad extra, hacia el exterior de ese funcionamiento parlamentario.

Una cuestión tan central y esencial para el devenir democrático de una Comunidad Autónoma, como es la temporalidad de las legislaturas y el alcance de las disoluciones anticipadas de sus órganos legislativos, no debería haber residido en las disposiciones del reglamento parlamentario, sino, con seguridad jurídica, en las del Estatuto de Autonomía; tanto por su naturaleza como por ser la norma que vincula al propio legislador autonómico. Ya hemos visto que nuestro Estatuto sí permite entender que la duración de la nueva Asamblea sea de cuatro años, pero hubiera sido todavía mejor una aclaración más específica y concreta y que, además, el Reglamento no se hubiera entrometido.

En resumen, la reforma planteada y propuesta del reglamento de la Asamblea puede adecuarse, en una interpretación jurídica correcta y posible, a lo prescrito en la redacción vigente, desde 2011, del Estatuto de Autonomía de Extremadura… Un Estatuto al que, en más de una ocasión, le hubiéramos tenido aun así que pedir mayor claridad y certeza.