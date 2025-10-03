HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tribuna

Del adelanto electoral

La reforma propuesta es viable jurídicamente y se adaptaría a lo establecido en nuestro Estatuto de Autonomía, norma superior al Reglamento de la Asamblea

Gabriel Moreno

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Muy presente está, en estos días, el debate en torno a los efectos de una convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Extremadura y la propuesta ... de reforma del Reglamento de la Asamblea presentada por el Partido Popular. Al margen por completo de toda consideración política y constriñéndonos estrictamente a la cuestión jurídica, se hace necesario aclarar algunos aspectos sustanciales, y más aún ante las posibles confusiones y malinterpretaciones que pudieran darse.

