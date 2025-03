Comenta Compartir

El aniversario de la muerte de José Maria Gabriel y Galán que se celebró hace unos días ante su estatua en el Paseo de Canovas ... de Cáceres es, desde hace muchos años un acto de gratitud por el inmenso legado que nos dejó con su prematura muerte el 6 de enero de 1905. La feliz idea de recordarle año tras año se lo debemos a ese puñado de incondicionales «galanianos» que quisieron que su poesía y su figura no cayera en el olvido. Hombres como Valeriano Gutiérrez Macías, Joaquín García-Plata Quiros y otros seguidores de su obra fueron los artífices de que su legado perdurará en el tiempo con el simbólico acto literario en el que se le recuerda con sus poesías o con las que anónimos participantes se suman al evento. En más de una ocasión he sido partícipe de ese encuentro lírico-poético que ante su estatua. Allí, apiñados ante la estatua que modeló Pérez Comendador, los poetas y aficionados desgranamos lo mejor de nuestra cosecha creativa. Me permito recordar al «cartero poeta» Juan García, con sus poesías en fabla popular, a Celia Luengo, con sus creaciones para el momento. A César García, «galaniano» de pro que nunca faltó a la cita, o Teodoro Fernández, que abría el acto con un responso por el alma del poeta y la de todos los poetas y simpatizantes fallecidos. No quisiera olvidar a don Edmund o Costillo Martín, el más veterano; ni al cantautor Pepe Extremadura versionando la poesía del 'Embargo'. Todos. Cada uno aportaba lo mejor de sí para que la llama encendida de aquel primer homenaje no se apagara.

La poesía de Gabriel y Galán siempre estará ahí, esperando ser leída o recitada. Sus poesías pertenecen ya al pueblo y por ello cada año ese grupo agradecido de poetas le tributa un homenaje a su memoria. Nadie cómo él caló tan hondo en el corazón de una sociedad tan olvidada; ni se sintió tan identificado con los sentires y decirles de unos seres humanos tan apegados a una tierra tan dura e inhóspita. Gabriel y Galán fue, y seguirá siendo, el poeta de Extremadura mientras su poesía siga siendo recordada cada 6 de enero por sus incondicionales del verso y la palabra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora