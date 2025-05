El futuro de los jóvenes

Comenta Compartir

Hoy los jóvenes disfrutan quizá de comodidades materiales inimaginables para ninguna generación anterior, pero al mismo tiempo ven con inseguridad su futuro y a menudo ... se encuentran solos frente a las grandes preguntas que les asaltan. El problema no es ya que la cultura dominante no les ofrezca respuestas que puedan satisfacer esa sed, sino que ni siquiera parece dejar a veces espacio para que se formulen sus preguntas. De ahí la necesidad de espacios como el que ofrece la Peregrinación Europea a Santiago que culminará el 7 de agosto, con momentos de diálogo y recogimiento, de fiesta y de celebración eucarística. Siempre con el mensaje de fondo de que Jesús «no quita nada y lo da todo», como les decía Benedicto XVI a los jóvenes, invitándoles a no tener miedo a seguirle. O lo que es lo mismo: no tener miedo a exprimir su vida al máximo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director