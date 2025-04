El futuro ¿incierto? de Fernández Vara

Si yo fuera Guillermo Fernández Vara estaría inquieto ante mi futuro político. ¿Por qué? Porque según están las cosas en el Congreso de los Diputados ... y en el Gobierno, las perspectivas se parecen bastante a las que había en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la gente estaba tan harta de él que expresó su rechazo en la primera oportunidad que tuvo de meter su voto en una urna, que fue en las autonómicas y municipales de mayo de 2011, no en las elecciones generales que se celebraron el 20 de noviembre de ese año. Los socialistas registraron en ellas su mayor derrota hasta entonces (110 diputados, lo nunca visto con la Constitución del 78 vigente, frente a los 169 que tenían) y los populares su mayor victoria (186 diputados).

La gente le tenía ganas a Zapatero y en Extremadura esas ganas las pagó Fernández Vara en las elecciones a la Asamblea. Solo este hecho puede explicar que el PSOE pasara entonces de disfrutar de una más que holgada mayoría absoluta (38 escaños) a verse sobrepasado por el PP, que obtuvo 32 escaños frente a los 30 de los socialistas (también en Extremadura, lo nunca visto).

Esto, y solo por salpimentar estos párrafos, debería significar que el inefable Iván Redondo tendría que suprimir de su bien cebado currículo toda referencia a ese lugar común según el cual José Antonio Monago debe a su inteligencia como estratega haber gobernado Extremadura, porque la realidad es que Monago fue presidente, además de por el apoyo de Izquierda Unida, por la torpeza política de Zapatero: nadie trabajó como él en su favor.

La Asamblea que surja de las elecciones de 2023 puede que no dé para que Vara siga como presidente

Ahora no está Zapatero, pero sí Pedro Sánchez; ahora no está la crisis económica galopante que Zapatero solo vio un minuto antes de que lo arrollara, pero está este gobierno funambulista que fía su continuidad en los que quieren subvertir el orden constitucional. Resumía el asunto el exdiplomático Inocencio Arias el domingo en HOY: «cada vez que Sánchez cede con los 'indepes' gana Vox». A la vista de lo ocurrido en Madrid, lo que ha pasado en Castilla y León y lo que todas las encuestas coinciden que va a pasar en junio en Andalucía, Arias lleva razón: gana Vox. Y en Extremadura, el año que viene, también subirá Vox y entrará en la Asamblea (en las últimas autonómicas se quedaron a tres décimas de lograrlo, tanto en Cáceres como en Badajoz). Si a ello se unen otras tendencias indiscutibles en la política nacional, como la práctica desaparición de Ciudadanos (ahora tiene 7 escaños en Mérida); el severo descenso de Unidas Podemos (4 escaños ahora) y que el PSOE no logra alcanzar los resultados de anteriores legislaturas (su mayoría es de 34 escaños, uno por encima de la absoluta), la Asamblea que surja de las elecciones de dentro de un año puede que tenga una composición que no alcance para que Fernández Vara sea presidente de la Junta. Seguro que Monago se está echando estas cuentas y que por eso ahora no parece descartar lo que hace unas pocas semanas sí descartaba: seguir al frente del PP, y quién sabe –¡bingo!– si volver a presidir la Junta.